Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6'nın 2025 yılının sonbahar aylarında çıkması bekleniyor

11 Ağustos 2024 18:39 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:57

Take-Two bünyesinde yer alan Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto (GTA) serisinin son oyunu GTA 5, 17 Eylül 2013 yılında çıkmıştı.

Aradan geçen 11 yılın ardından serinin yeni oyunu GTA 6'nın ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından merak ediliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Take-Two tarafından bünyesindeki firmaların bu yıl için planladığı oyunlar listesinde yer alan bilgilere göre GTA 6, 2025 yılının sonbahar aylarında çıkış yapacak.

GTA 6 PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN GELECEK?

GTA 6'nın ilk olarak konsol sürümünün çıkacağı biliniyor.

PC sürümünün ise ne zaman geleceği ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

Serinin bir önceki oyunu GTA 5, konsola çıkışının ardından 2 yıl sonra PC için çıkış yapmıştı.