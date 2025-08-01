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 | TGRT Haber

Rodrygo Fenerbahçe transfer iddiası! Real Madrid kararı Rodrygo'ya bıraktı

Rodrygo Fenerbahçe transfer söylentileri dış basında geniş yer bulmaya başladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord maçına hazırlanırken, transfer gündeminde bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Rodrygo için harekete geçtiği öne sürülürken, İspanyol basını Real Madrid’in transfer için koyduğu şartları sıraladı.

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Rodrygo Fenerbahçe transfer iddiası! Real Madrid kararı Rodrygo'ya bıraktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 23:29

, transferde hareketli günler yaşarken, ’in yıldızı için flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiğini ve şartlarını duyurdu.

RODRYGO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin Real Madrid’in 24 yaşındaki yıldızı Rodrygo’yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi, ancak transferin gerçekleşmesi için Real Madrid’in belirlediği şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İspanyol radyosu COPE’nin haberine göre, Real Madrid, transfer konusunda inisiyatifi tamamen Rodrygo’ya bırakmış durumda. Brezilyalı oyuncunun, ayrılmak istediğini doğrudan kulübe bildirmesi halinde transfer görüşmeleri başlayabilir. Ancak, Real Madrid’in Rodrygo için en az 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği belirtildi.

Rodrygo Fenerbahçe transfer iddiası! Real Madrid kararı Rodrygo'ya bıraktı

Fenerbahçe’nin, Rodrygo’yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin oyuncuya ilk 11 garantisi sunabileceği kaydedildi. Haberde, Rodrygo’nun öncelikli hedefinin olduğu, ancak İngiliz kulüplerinin 100 milyon euroya soğuk baktığı ifade edildi. Paris Saint-Germain’in () de Rodrygo için bir seçenek olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin kiralık teklifine Real Madrid’in nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Rodrygo Fenerbahçe transfer iddiası! Real Madrid kararı Rodrygo'ya bıraktı

FENERBAHÇE RODRYGO İÇİN TRANSFER TEKLİFİNDE BULUNDU MU?

Fenerbahçe’nin Rodrygo için resmi bir transfer teklifinde bulunup bulunmadığına dair net bir açıklama bulunmuyor. Ancak sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızla ilgilendiği İspanyol basını tarafından iddia edildi. COPE’nin haberine göre, Fenerbahçe, Rodrygo’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuya düzenli forma şansı ve ilk 11 garantisi sunarak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Ancak, Real Madrid’in transfer için öncelikle Rodrygo’nun ayrılık talebini beklediği belirtiliyor.

Rodrygo Fenerbahçe transfer iddiası! Real Madrid kararı Rodrygo'ya bıraktı

RODRYGO’NUN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Real Madrid, Rodrygo’nun transferi için en az 100 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. COPE’nin haberine göre, İspanyol devi, bu rakamın altındaki herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak. Rodrygo’nun kulüple olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Premier Lig kulüplerinin 100 milyon euroya soğuk baktığı belirtilirken, PSG’nin de Rodrygo için bir seçenek olduğu aktarıldı. Fenerbahçe’nin ise Rodrygo’yu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve bonservis ödemesi yerine kiralık bir anlaşma önerdiği öne sürüldü.

ETİKETLER
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