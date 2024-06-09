Roland Garros erkekler finali 9 Haziran saat 16.00'da başlayacak

09 Haziran 2024 15:51 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 16:08

Her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'ta düzenlenen Fransa Açık diğer adıyla Roland Garros turnuvasının final müsabakası bugün oynanacak.

"Tek Erkekler" final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile dünya 4 numarası Alman raket Alexander Zverev karşı karşıya gelecek.

Tenis sporlarını yakından takip eden sporseverler tarafından karşılaşmanın saat kaçta ve nerede yayınlanacağı merak ediliyor.

Roland Garros erkekler finali bugün saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma Eurosport 1 ve DMAX ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İKİ RAKET'TE BİR İLKİ YAŞIYOR

Zverev ve Alcaraz ilk kez Roland Garros'ta final maçında sahne alacak.

Alcaraz yarı finalde dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 yenmişti.

Zverev ise yarı final maçında iki yıldır final oynayan dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud'u 3-1 yenerek finale yükselmeyi başarmıştı.