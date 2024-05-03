Ruhi Çenet, Youtube kanalının çalınmasının ardından 1 milyon TL kaybettiğini açıkladı

03 May 2024 16:55 - Güncelleme : 03 May 2024 16:59

Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması, sadece emeklerinin boşa gitmesine neden olmadı.

10 Nisan'da başlayan hack'lenme süreci, Ruhi Çenet'in YouTube üzerinden para kazanmasını da engelledi.

Bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çenet, bu süreçte ne kadar para kaybettiğini ortaya koydu.

Çenet'in X hesabından yapılan açıklamaya göre ünlü YouTuber, 10 Nisan'dan bu yana tam 1 milyon TL zarara uğradı.

Çenet, bu zararı kısa sürede telafi etme niyetinde. Zira başka bir paylaşımda, "bugüne kadarki en iddialı belgeselini" ürettiğini ve 11 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.