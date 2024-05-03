03 May 2024 16:55 - Güncelleme : 03 May 2024 16:59
Ruhi Çenet, Youtube kanalının çalınmasının ardından 1 milyon TL kaybettiğini açıkladı
Türkiye'nin en tanınmış YouTuber'larından Ruhi Çenet, son zamanlarda zorlu bir süreçten geçiyor. Çenet, milyonlarca takipçisi bulunan YouTube kanalını iki kez kripto para dolandırıcılarına kaptırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla Çenet, YouTube kanalını eksiksiz bir şekilde geri aldığını duyurdu. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması, sadece emeklerinin boşa gitmesine neden olmadı.
10 Nisan'da başlayan hack'lenme süreci, Ruhi Çenet'in YouTube üzerinden para kazanmasını da engelledi.
Bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çenet, bu süreçte ne kadar para kaybettiğini ortaya koydu.
Çenet'in X hesabından yapılan açıklamaya göre ünlü YouTuber, 10 Nisan'dan bu yana tam 1 milyon TL zarara uğradı.
Çenet, bu zararı kısa sürede telafi etme niyetinde. Zira başka bir paylaşımda, "bugüne kadarki en iddialı belgeselini" ürettiğini ve 11 Mayıs'ta yayımlayacağını duyurdu.
Kaynak: TGRT Haber