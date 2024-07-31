Rümeysa Pelin Kaya 2024 Paris Olimpiyatları’nda bugün yarışıyor

31 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:58

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan elemelerde yaptığı 75 atıştan 69’unda isabet elde eden Rümeysa Pelin Kaya, bugünkü elemelerde 50 atış yapacak.

RÜMEYSA PELİN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Ağustos 2000 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Rümeysa Pelin Kaya, üniversite hayatına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde başladı.

Kahramanmaraş Spor Kulübü sporcusu olan 23 yaşındaki Rümeysa Pelin Kaya, 2014 yılında trap kategorisinde lisans aldı.

Yurt içinde çeşitli yarışmalara katılan milli sporcu, 2022 ISSF Dünya Kupası Karma takım trap branşında Murat İlbilgi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’nin Konya ilinin ev sahipliği yaptığı 2022 Grand Prix’sinde bronz madalya kazanan Rümeysa Pelin Kaya, Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları’nda başarı elde edemedi.

2023 yılında Katar’ın başkenti Dohar’da düzenlenen ISSF Dünya Kupası’na katılan Kaya, takım arkadaşı Tolga Tunçer ile dördüncü oldu.

Rümeysa Pelin Kaya, Polonya’nın en büyük kentlerinden biri olan Wroclaw’ın ev sahipliği yaptığı 2023 Avrupa Oyunları’nda takım arkadaşlarıyla beraber gümüş madalya almaya hak kazandı.