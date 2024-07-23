Rus fenomen Tatyana Ozolina Muğla’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti

23 Temmuz 2024 13:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:55

Dünyaca ünlü Rus Youtuber Tatanya Ozolina, Türkiye turu kapsamında Muğla Milas-Söke yolunda motosikletiyle yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.

TATYANA OZOLİNA ÖLDÜ MÜ?

En popüler Rus motosiklet vlog kanallarından birinin sahibi olan Tatyana Ozolina, motosikletiyle dünyayı gezerek video paylaşıyordu. Tanya Ozolina, Türkiye turu kapsamında Muğla Milas-Söke yolunda yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

TATYANA OZOLİNA NEDEN ÖLDÜ?

Tatanya Ozolina’nın ölümü hakkında henüz bir resmi açıklama gelmemekle beraber trafik kazası geçirdiği biliniyor.