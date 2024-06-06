Rus kozmonot Oleg Kononenko, 5 Haziran itibarıyla uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu

06 Haziran 2024 00:37 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 23:42

5 Haziran günü itibari ile Oleg Kononenko, uzayda 1000 gün geçirerek tarihte bu başarıya ulaşan ilk insan oldu.

Kononenko, şu anda beşinci uzay uçuşunu gerçekleştirdiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunuyor.

15 Eylül 2023'ten bu yana uzayda olan kozmonot, Soyuz MS-24 ile ISS'ye gitmişti.

Planlanan dönüş tarihi olan 23 Eylül 2024'e kadar Kononenko'nun uzayda toplamda 1.110 gün geçirecek.

Bugüne kadar 44 saat 30 dakika boyunca yedi kez uzay yürüyüşü yaptı.

Ayrıca Kononenko, 21 Haziran'da 60. doğum gününü uzayda kutlayacak.