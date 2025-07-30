Rusya deprem derinliği! Rusya’da deprem saat kaçta oldu?

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde depremin ardından meydana gelen tsunami sonrası Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldı.

RUSYA DEPREM DERİNLİĞİ

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan deprem sonrasında Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığı açıklandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden gelen açıklamaya göre depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olurken derinliği 20 kilometre olarak belirlendi.

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TSİ 02.24’te meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarıları yapıldı. 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da yaşandığı bölgede tsunami uyarıları sürerken şu an için can kaybı olmadığı belirtildi.