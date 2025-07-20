Rusya deprem son dakika nerede oldu, Türkiye'ye yakın mı? 7.3 büyüklüğünde meydana geldi

20 Temmuz 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'nde art arda büyük sarsıntılar hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından açıklanan bilgilere göre ilk deprem saat 06,28'de 6.7 büyüklüğünde oldu. İkinci deprem ise 06.49'da 7.3 büyüklüğünde oldu. Depremin hemen ardından USGS tsunami uyarısı yaptı.

RUSYA DEPREM SON DAKİKA NEREDE OLDU?

Rusya'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen deprem Kamçatka Bölgesi'nde oldu. Kamçatka bölgesi, Kamçatka Krayının üzerinde bulunduğu, Asya'nın doğusunda yer alan bir yarımadadır.

Büyük Okyanus'a kıyısı olan bölge, Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer almaktadır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle bölgede 300.000 kişi yaşamaktadır. Nüfusun yarısı balıkçılık limanı olan Petropavlosk şehrinde yaşıyor.

RUSYA DEPREM TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'nde meydana gelen deprem Türkiye'ye yakın değil. İstanbul ile Kamçatka arasında kuş uçuşu direkt mesafe olarak 8256 kilometre bulunuyor.