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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Rusya deprem son dakika nerede oldu, Türkiye'ye yakın mı? 7.3 büyüklüğünde meydana geldi

Bugün Rusya'nın Kamçatka bölgesinin açıklarında 6,7 ve 7,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapıldı. Vatandaşlar tarafından Rusya deprem son dakika nerede oldu, Türkiye'ye yakın olup olmadığı merak ediliyor.

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Rusya deprem son dakika nerede oldu, Türkiye'ye yakın mı? 7.3 büyüklüğünde meydana geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 11:06

20 Temmuz 2025 Pazar günü sabah saatlerinde 'nın Bölgesi'nde art arda büyük sarsıntılar hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından açıklanan bilgilere göre ilk saat 06,28'de 6.7 büyüklüğünde oldu. İkinci deprem ise 06.49'da 7.3 büyüklüğünde oldu. Depremin hemen ardından uyarısı yaptı.

Rusya deprem son dakika nerede oldu, Türkiye'ye yakın mı? 7.3 büyüklüğünde meydana geldi

RUSYA DEPREM SON DAKİKA NEREDE OLDU?

Rusya'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen deprem Kamçatka Bölgesi'nde oldu. Kamçatka bölgesi, Kamçatka Krayının üzerinde bulunduğu, Asya'nın doğusunda yer alan bir yarımadadır.

Büyük Okyanus'a kıyısı olan bölge, Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer almaktadır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle bölgede 300.000 kişi yaşamaktadır. Nüfusun yarısı balıkçılık limanı olan Petropavlosk şehrinde yaşıyor.

Rusya deprem son dakika nerede oldu, Türkiye'ye yakın mı? 7.3 büyüklüğünde meydana geldi

RUSYA DEPREM TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'nde meydana gelen deprem Türkiye'ye yakın değil. İstanbul ile Kamçatka arasında kuş uçuşu direkt mesafe olarak 8256 kilometre bulunuyor.

ETİKETLER
#kamçatka
#tsunami
#usgs
#Deprem
#Rusya
#Sismik Aktivite
#Aktüel
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