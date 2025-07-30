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 | Sumru Tarhan

Rusya depreminde kaç kişi öldü? Rusya'da 8,8 şiddetinde deprem oldu

Rusya'da büyük deprem yaşandı. Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde sarsıntı yaşanırken tsunami uyarıları yapılıyor. Büyük Rusya depreminde ölü, yaralı var mı araştırılırken dünyanın gündeminde tsunami tehlikesi yer aldı.

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Rusya depreminde kaç kişi öldü? Rusya'da 8,8 şiddetinde deprem oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:23

Türkiye saati ile 02.25'te meydana gelen 8,8 şiddetindeki Rusya'yı vurdu. Halk endişeli şekilde sokaklara çıkarken gelen uyarısı vatandaşların yükseklere doğru kaçmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre Rusya depreminde ölü var mı merak edildi.

RUSYA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ SON DAKİKA?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden gelen açıklamaya göre 8,8 şiddetindeki depremin merkez üssünün Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi. Dünyanın endişe ile takip ettiği deprem bölgesinde ölü ve yaralı durumu ise araştırıldı.

Rusya depreminde kaç kişi öldü? Rusya'da 8,8 şiddetinde deprem oldu

Hawaii ve California için tsunami uyarısı yapılan bölgede depremin 20 kilometre derinlikte olduğu öğrenilirken büyüklüğü 8,8 olarak ölçüldü. Yapılan belirlemelere göre şu an için ölü olmadığı paylaşıldı. Resmi kaynaklarların açıklamasına göre şu an için Rusya depreminde ölü sayısı 0 olurken yaralı olanlar olduğu biliniyor.

Rusya depreminde kaç kişi öldü? Rusya'da 8,8 şiddetinde deprem oldu

RUSYA 8,8 DEPREMİNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Şubesi'nin yaptığı açıklamaya göre deprem Moskova saati ile 3 civarında Kamçatka yaşanırken büyüklüğünün 8,7'ye ulaştığını belirtti. Bölgede 1952 senesinden beri meydana gelen en büyük deprem olduğu öğrenildi. İlk belirlemeler ve resmi kaynaklara göre şu an için Rusya depreminde kimse hayatını kaybetmedi. Depremin ardından tsunami uyarıları sürüyor.

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ETİKETLER
#kamçatka
#tsunami
#Deprem
#Rusya Depremi
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#Aktüel
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