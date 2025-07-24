Rusya'da kaybolan uçak bulundu mu? Arama kurtarma ekipleri gönderildi

Rusya'nın Blagoveşçensk şehrinden Tynda'ya gitmekte olan JSC Angara Havayolu şirketine ait An-24 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu. Mürettebat da dahil toplamda 50 kişinin bulunduğu uçağın sinyali Tynda Havaalanı'na birkaç kilometre kala Amur bölgesinde kesildi.

Vatandaşlar tarafından Rusya'da kaybolan uçağın bulunup, bulunmadığı ve son durumu merak ediliyor.

RUSYA'DA KAYBOLAN UÇAK BULUNDU MU?

Rusya'da kaybolan uçak ile ilgili Amur Valisi Orlov açıklama yaptı. Açıklamasında arama çalışmaları için çalışmaların başlatıldığını belirten Orlov, uçağın sinyalinin kesilmeden önce herhangi bir soruna ilişkin sinyal vermediğini belirtti.

Vali Orlov'un konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Acil servislerin bildirdiğine göre, bugün Blagoveşçensk şehrinden Tynda'ya gitmekte olan An-24 tipi yolcu uçağı radarlardan kayboldu. Ön verilere göre uçakta 5 çocuk dahil 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçağı arama çalışmaları için tüm gerekli güç ve araçlar seferber edildi."

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı.

RUSYA'DA KAYBOLAN UÇAK NEDEN DÜŞTÜ MÜ?

Rusya'nın Amur bölgesinde kaybolan An-24 tipli uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Rusya Acil durum Bakanlığı tarafından uçağın enkazına ulaşıldığı açıklandı. Yetkililerin yapılacak olan incelemelerin ardından uçağın düşüş sebebini açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.