Rusya’da veba salgını SON DAKİKA! Okullar tatil olur mu, vaka sayısı kaç?

İrkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışanın hastalanması, Rusya'da veba salgını şüphesi ve olası laboratuvar kazasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Rusya'nın resmi kurumlarından gelen açıklamaların yanı sıra ABD yönetiminin de süreci takip ettiğine ilişkin açıklamalar kamuoyuna yansıdı. Rusya’da veba salgını var mı, kaç kişiye bulaştı? İşte ayrıntılar…

RUSYA'DA VEBA SALGINI MI VAR?

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemler uygulandığını açıkladı.

Kapsamlı incelemeler sonucunda hastadan alınan örneklerde çalışanın mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı bildirildi. Rospotrebnadzor, İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu duyurdu.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev de 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı yapıldığını açıkladı.

Bazı sosyal medya kanallarında enstitü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği, kırık bir deney tüpüyle temas ettiği ve yaklaşık 200 kişinin gözetim altına alındığı yönünde iddialar paylaşıldı.

Rus makamları ise enstitüde bulaşıcı mikroorganizmalarla çalışma sırasında herhangi bir kaza yaşanmadığını ve hastalığın çalışanın mesleki faaliyetleriyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya işaret etmediğini bildirdi.

RUSYA VEBA SALGINI VAKA SAYISI KAÇ, TÜRKİYE'DE VAR MI?

İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde çalışan kişiye konulan teşhis, resmi açıklamalarda "nedeni belirlenemeyen zatürre" olarak duyuruldu. Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, hastadan alınan örneklerde mesleki faaliyetle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı belirtilirken, İrkutsk bölgesindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğu kaydedildi. Rusya'daki bazı yerel yayınlarda ise laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişinin hastanede gözetim altına alındığı ve bazı hastanelerin tedbir amacıyla karantinaya alındığı aktarıldı.

ABD yönetiminin de Rusya'daki gelişmeleri takip ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde ölümle sonuçlanan şüpheli akciğer vebası vakasına ilişkin haberlerin farkında olduklarını, durumu CDC ve diğer kurumlarla iş birliği içinde yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye'de ise veba vakası bulunmamaktadır.

VEBA SALGINI NEDENİYLE OKULLAR TATİL OLUR MU?

Rusya'daki gelişmelerin ardından salgın nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği de gündeme geldi. Ancak paylaşılan bilgiler arasında Rusya'da veya başka bir ülkede eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin alınmış bir karar bulunmuyor. İrkutsk bölgesindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun Rus makamlarınca istikrarlı olduğu açıklandı.

İrkutsk'taki olayla ilgili olarak veba salgınının yayılımının yerel bir bölgeyle sınırlı olduğu bilgisi de paylaşıldı. Koronavirüs dönemindeki gibi geniş kapsamlı bir eğitim tatili kararının alındığına ilişkin bir açıklama bulunmazken, eğitim ve öğretimin devam ettiği belirtildi.