Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Rusya'da yaşanan 7.2 depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı! Yanardağ patladı

Rusya'da yaşanan 7.2 depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı! Yanardağ patladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ağustos 2024 12:46 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:59

Rusya'nın Pasifik Okyanusu tarafında olan Kamçatka bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucunda tsunami uyarısı yapılırken bölgede bulunan Shiveluch Yanardağı lav ve kül püskürtmeye başladı.

18 Ağustos Pazar günü Rusya'nın doğu bölgesi Kamçatka'da deprem meydana geldi. 

Rus her ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre deprem 7.2 büyüklüğünde oldu.

Vatandaşlar tarafından depremin Rusya'nın neresinde olduğu merak ediliyor.

RUSYA'DA YAŞANAN DEPREM NEREDE OLDU?

Bugün Rusya'da yaşanan 7.2 büyüklüğünde deprem Rusya'nın Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Kamçatka bölgesinin yakınlarında oldu.

Rusya'da yaşanan 7.2 depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı! Yanardağ patladı - 1. Resim

RUSYA'DA DEPREMDEN DOLAYI ÇIKAN TSUNAMİ NEREDE OLACAK?

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından aktarılan bilgilere göre deprem yaklaşık olarak 50 km derinlikte gerçekleşti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sarsıntı nedeniyle tsunami uyarısında bulunmadı.

Ancak ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından yapılan açıklamada "Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgalarının Rusya kıyıları boyunca depremin merkez üssünden 300 km ileriye taşınmasının mümkün olduğu" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA YANARDAĞ PATLAMASI NEREDE OLDU?

7.2 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından bölgede bulunan Shiveluch Yanardağ patladı.

Yanardağ, deniz seviyesinden 8 kilometre kadar yükseğe lav ve kül püskürtmeye başladı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...