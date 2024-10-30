Rusya'dan Google'a inanılmaz ceza: 20 desilyon dolar kaç TL?

30 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:36

Rusya tarafından Google'a kesilen 20 desilyon dolar tutarındaki ceza gündemde yerini koruyor. Ödemesi çok zor olan bu para miktarının kaç TL olduğu da bir diğer merak konusu oldu.

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Rusya, Google'a Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesinden dolayı 20 desilyon dolar para cezası kesti.

Dudak uçuklatan ceza olan 20 desilyon doların kaç TL olduğu da araştırılıyor.

20 DESİLYON DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

Gün içerisinde duymaya alışkın olmadığımız desilyon kavramının ardından 20 desilyon doların miktarı da gündeme geldi. 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 gibi bir yazılışı bulunuyor.

1 USD = 34 TL olduğundan dolayı 20 desilyon dolar 680 sekstilyon TL eder.

Böylece 680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 TL gibi bir miktar ortaya çıkıyor.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan konuşan hukuk uzmanı İvan Morozov, "Mahkeme bu cezayı iptal edemez ve Google da kararı uygulamadığı için para cezası her gün iki kat artmak mecburiyetindedir." ifadelerini kullandı.

20 DESİLYON DOLARIN YAZILIŞI NASIL, KAÇ SIFIR VAR?

Desilyon bin adet nonilyondan oluşuyor. Büyük miktardaki para cezası olan 20 desilyon doların yazılışı şöyle:

20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999 ile 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 arasında bulunur. 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 veya 1033 olarak rakamlarla yazılabiliyor.

RUSYA GOOGLE'A NE KADAR CEZA KESTİ?

Rusya'da bir mahkeme, Rus medya kanallarındaki içeriklerin engellenmesinden dolayı Google'a büyük miktarda ceza kesti. Mahkemenin istediği para cezası sürecinin 2020 senesinde bir kanalın ABD yaptırımı dolayısıyla YouTube'da yasaklanması ile başladı.

Mahkeme, kanalın geri yüklenmesini isterken her gün için 100 bin ruble civarında ceza ekledi. Gün geçtikçe artan para cezası 20 desilyon dolara ulaştı.

Google ekibinden ise henüz bir açıklama gelmedi.