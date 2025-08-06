S Sport Plus Digiturk'te var mı, hangi kanalda?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bugün Fenerbahçe Feyenoord maçı oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS DİGİTURK'TE VAR MI?

S Sport Plus yayınları uygulama üzerinden izlenebiliyor. Dijital platform üzerinden yayın vermesi nedeniyle televizyon kanallarında yer almıyor. Kullanıcılar internet üzerinden veya mobil uygulama üzerinden abonelik alarak canlı olarak izleyebiliyor. Bu nedenle S Sport Plus, Digiturk'te yer almıyor.

S SPORT PLUS HANGİ CİHAZLARDAN İZLENİR?

S Sport Plus yayınlarını destekleyen cihazlar şöyle:

Android TV

Apple TV cihazı

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)

Vestel Android Smart TV

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları