S Sport Plus Digiturk'te var mı, hangi kanalda?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bugün Fenerbahçe Feyenoord maçı oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
S Sport Plus yayınları uygulama üzerinden izlenebiliyor. Dijital platform üzerinden yayın vermesi nedeniyle televizyon kanallarında yer almıyor. Kullanıcılar internet üzerinden veya mobil uygulama üzerinden abonelik alarak canlı olarak izleyebiliyor. Bu nedenle S Sport Plus, Digiturk'te yer almıyor.
S Sport Plus yayınlarını destekleyen cihazlar şöyle:
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları