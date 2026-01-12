Menü Kapat
Şaban ayı ne zaman? 2026 Şaban ayı takvimi belli oldu

Şaban ayı ne zaman 2026 olduğu Ramazan ayı öncesi merak edilen konu başlıkları arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte üç ayların ikinci halkasını oluşturan Şaban ayına ilişkin takvim netlik kazandı. Ramazan ayı öncesinde manevi hazırlık süreci açısından önem taşıyan bu ayın başlangıcı ve ay içinde yer alan mübarek geceler, her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de yakından takip edildi. Özellikle Berat Kandili’nin hangi tarihe denk geldiği ve Şaban ayının Ramazan ayı ile olan zaman ilişkisi, dini takvim başlıkları arasında öne çıkan konular arasında yer aldı. İşte 2026 Şaban ayı takvimi…

12.01.2026
12.01.2026
saat ikonu 22:50

Üç aylar kapsamında Recep ayının ardından gelen , İslam dünyasında önemli bir hazırlık dönemi olarak kabul edildi. 2026 yılına ilişkin dini takvim detayları, ’nın resmi hesaplamaları doğrultusunda kamuoyuyla paylaşıldı.

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi dini takvime göre Şaban ayı, hicri takvimin sekizinci ayı olarak 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak. Üç ayların ikinci dönemi olan bu ay, öncesinde manevi hazırlık süreci açısından ayrı bir yere sahip.

Şaban ayı, 2026 yılı dini günler takviminde belirlenen süresi boyunca 18 Şubat tarihine kadar devam edecek. Ayın sona ermesiyle birlikte 19 Şubat tarihinde Ramazan ayı başlayacak.

ŞABAN AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN?

Şaban ayının en önemli gecelerinden biri olan , ayın 15. gecesine denk geliyor. 2026 yılında bu mübarek gece, 2 Şubat Pazartesi gecesi gerçekleşecek. İslam dininde Berat Kandili, bağışlanma, arınma ve dua ile anılan geceler arasında yer alıyor.

Hadis-i şeriflerde Şaban ayına ve bu ayda yapılan ibadetlere özel bir önem atfedildiği aktarılıyor. Şaban ayının Peygamber Efendimiz’e mahsus bir ay olduğu vurgulanırken, bu ayda tutulan oruç ve yapılan ibadetlerin faziletine dikkat çekilir. Berat Kandili de bu manevi atmosferin en yoğun yaşandığı gecelerden biri olarak kabul edilir.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Şaban ayının ilk günü, 20 Ocak 2026 Salı tarihine denk gelecek. Şaban ayının başlamasıyla birlikte, Ramazan ayına yönelik manevi hazırlık süreci de hız kazanacak. Şaban ayının tamamlanmasının ardından ise Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak.

ŞABAN AYI TAKVİMİ 2026

Şaban ayının ilk 15 günü miladi takvime göre şöyledir:

20 Ocak: 1 Şaban

21 Ocak: 2 Şaban

22 Ocak: 3 Şaban

23 Ocak: 4 Şaban

24 Ocak: 5 Şaban

25 Ocak: 6 Şaban

26 Ocak: 7 Şaban

27 Ocak: 8 Şaban

28 Ocak: 9 Şaban

29 Ocak: 10 Şaban

30 Ocak: 11 Şaban

31 Ocak: 12 Şaban

1 Şubat: 13 Şaban

2 Şubat: 14 Şaban

3 Şubat: 15 Şaban

#diyanet işleri başkanlığı
#ramazan ayı
#berat kandili
#şaban ayı
#İslam Takvimi
#2026 Dini Takvimi
#Aktüel
