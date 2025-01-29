Şaban ayının 1. günü ne zaman? Üç ayların ikinci ayı başlıyor

29 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:00

Şaban ayı, üç ayların ikinci ayı olarak, rahmet, bereket ve mağfiret mevsiminin önemli bir parçasıdır. Recep ayının bitmesiyle birlikte Şaban ayının başlangıcı merakla bekleniyor. Peygamber Efendimiz'in "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" duasıyla anılan bu ay, oruç ve ibadetle dolu geçirilmesi gereken bir dönem. Bu ayda özellikle Berat Gecesi gibi önemli geceler bulunuyor ve bu gece ibadetle geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi ayda olacak? Ramazan, Recep ve Şaban ayı hangi ay? 2024 dini günler takvimi

Üç aylar ne zaman başlayacak, hangi ayda olacak? Ramazan, Recep ve Şaban ayı hangi ay? 2024 dini günler takvimi

Üç ayların birinci ayı olan Recep ayı, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sona eriyor.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ HANGİ GÜNDÜR?

Şaban ayının ilk günü, 2025 yılında 31 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Bu tarih, Recep ayının sona ermesiyle birlikte yeni bir ibadet ve rahmet döneminin başlangıcıdır. Müslümanlar, bu günü dua ve ibadetle karşılar, böylece manevi bir hazırlık sürecine girerler.

İslam tarihinde Şaban ayı, Peygamber Efendimiz'in özel bir öneme sahip tuttuğu bir aydır. Hadis-i şeriflerde Şaban ayının fazileti özellikle vurgulanır ve bu ayda tutulan oruçların Ramazan'dan sonra en faziletli oruçlar olduğu belirtilir. Bu nedenle, Şaban ayının ilk günü, Müslümanlar için manevi anlamda yeni bir başlangıçtır.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı, 2025 yılında 31 Ocak Cuma günü başlayacak. Bu, Recep ayının bitimi ile başlayan, üç ayların ikinci ayıdır. Müslümanlar, bu ayın gelişiyle birlikte Ramazan'a hazırlık sürecine girerek, manevi temizlik ve ibadetlerini artırırlar.

Şaban ayının başlangıcı, sadece bir zaman dilimini değil, aynı zamanda manevi bir yükselişin de başlangıcını simgeler. Bu ayda, Peygamber Efendimizin özellikle oruç tuttuğu ve bu ayın kendisine mahsus olduğunu belirttiği rivayet edilir. Bu nedenle, Şaban ayının başlaması, Müslümanlar için manevi bir fırsat olarak kabul edilir.

ŞABAN AYININ 1. GÜNÜ HANGİ GÜNE GELİYOR?

Şaban ayının ilk günü, 2025 yılında Cuma gününe, yani 31 Ocak'a denk gelmektedir. Bu gün, Müslümanların ibadet, dua ve oruçla geçirmesi gereken önemli bir gündür. Hazreti Aişe validemizin rivayet ettiği üzere, Peygamber Efendimiz hiçbir ayda Şaban ayından daha fazla oruç tutmamıştır.

Bu güne özel olarak, Müslümanlar, Şaban ayının aziletlerinden yararlanmak için kaza oruçları da dahil olmak üzere çeşitli ibadetlerde bulunurlar. İlk günün Cuma'ya gelmesi, bu ayın başlangıcını daha da özel kılar çünkü Cuma günü de Müslümanlar için haftanın en önemli günlerinden biridir.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Şaban ayı, İslam'da özel bir öneme sahiptir çünkü Peygamber Efendimiz, bu ayı kendisine mahsus olarak tanımlamıştır. Bu ayda tutulan oruçlar, Ramazan'dan sonra en faziletli oruçlar olarak kabul edilir. Hadis-i şeriflerde de Şaban ayının faziletleri detaylıca anlatılmıştır.

Şaban ayında, özellikle 15. gecesi, yani Berat Gecesi, büyük bir manevi önem taşır. Bu gece, af, rızık ve sağlık dualarının kabul olduğu bir zaman dilimi olarak bilinir. Müslümanlar, bu geceyi tevbe, istiğfar, Kur'an okuma ve namaz kılarak değerlendirir. Şaban ayına hürmet edenlerin, Allah tarafından af ve mağfirete nail olacağı belirtilmiştir, bu da bu ayın manevi değerini artırır.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Şaban ayının ilk günü, 31 Ocak 2025'te Cuma gününe denk geliyor.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Şaban ayında oruç tutmak, Ramazan'dan sonra en faziletli oruç olarak kabul edilir ve Peygamber Efendimiz'in bu ayda çok oruç tuttuğu bilinir.

BERAT GECESİ NE ZAMAN?

Berat Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesidir, yani 14 Şabanın bittiği günün gecesidir.