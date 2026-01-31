Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı takvimi!

Şaban ayı, İslam dünyasında manevi yönüyle ayrı bir önem taşıyan dönemler arasında yer alıyor. 2026 yılına ilişkin Hicri takvim hesaplamalarının netleşmesiyle birlikte Şaban ayındaki önemli günler de belli oldu.

ŞABAN AYININ 13 14 15 GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

2026 yılına ait Hicri takvim hesaplamalarına göre Şaban ayı 20 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 18 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Ayın başlangıç ve bitişi, kameri takvime göre ayın görülmesine bağlı olarak 29 ya da 30 gün sürebiliyor. Bu nedenle Şaban ayı her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün daha erken tarihlere denk geliyor.

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri, Eyyam-ı Biyd olarak adlandırılan ve hadis-i şeriflerde faziletine yer verilen oruç günleri arasında bulunuyor. 2026 yılı Şaban ayı takvimine göre ayın 13. günü 1 Şubat 2026 Pazar gününe, 14. günü 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe, 15. günü ise 3 Şubat 2026 Salı gününe denk geliyor.

ŞABAN AYI 15. GECESİ VE 2026 TAKVİMİ

Şaban ayının 15. gecesi, İslam dünyasında Berat Kandili olarak idrak ediliyor. 2026 yılı Şaban ayı takvimine göre Berat Kandili, 14. günün akşamına denk geliyor. Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı idrak edilecek.

Şaban ayı son 15 günü takvimi şöyledir:

3 Şubat 2026: Şaban ayının 15. günü

4 Şubat 2026: Şaban ayının 16. günü

5 Şubat 2026: Şaban ayının 17. günü

6 Şubat 2026: Şaban ayının 18. günü

7 Şubat 2026: Şaban ayının 19. günü

8 Şubat 2026: Şaban ayının 20. günü

9 Şubat 2026: Şaban ayının 21. günü

10 Şubat 2026: Şaban ayının 22. günü

11 Şubat 2026: Şaban ayının 23. günü

12 Şubat 2026: Şaban ayının 24. günü

13 Şubat 2026: Şaban ayının 25. günü

14 Şubat 2026: Şaban ayının 26. günü

15 Şubat 2026: Şaban ayının 27. günü

16 Şubat 2026: Şaban ayının 28. Günü

17 Şubat 2026: Şaban ayının 29. günü

18 Şubat 2026: Şaban ayının 30. günü