Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!

Şaban ayının 13 14 15 günü ne zaman olduğu belli oldu. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, Ramazan-ı şerife hazırlık süreci açısından İslam dünyasında ayrı bir yere sahip bulunuyor. Hadis-i şeriflerde faziletine sıkça yer verilen bu mübarek ayda tutulan oruçlar, yapılan ibadetler ve özellikle Berat Kandili, Müslümanlar tarafından yakından takip ediliyor. Hicri takvimin kameri yapısı nedeniyle her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk gelen Şaban ayı için 2026 yılına ait gün gün takvim araştırmaları da hız kazandı. İşte Şaban ayının 13. 14. 15. günü tarihleri…

Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!
23.01.2026
23.01.2026
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Şaban ayı, Receb ayının ardından geliyor ve Ramazan ayından hemen önce yer alıyor. Bu ayda yapılacak ibadetlere dair bilgiler ve takvim detayları, yılın bu döneminde en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olarak biliniyor ve kameri ay esasına göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Ayın başlangıcı ve bitişi, ayın görülmesine göre 29 ya da 30 gün sürebiliyor. Bu nedenle Şaban ayının tarihleri sabit olmayıp her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor.

Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!

2026 yılı için yapılan Hicri takvim hesaplamalarına göre Şaban ayı 20 Ocak 2026 tarihinde başladı. Ve 18 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreçte Ramazan ayına hazırlık yapılırken, Şaban ayının manevi yönü ve ibadet günleri de takip ediliyor.

Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!

ŞABAN AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri, Eyyam-ı Biyd olarak adlandırılan ve tutulması faziletli kabul edilen oruç günleri arasında yer alıyor. Hadis-i şeriflerde bu günlerde tutulan oruçların sevabına dikkat çekilirken, Müslümanlar bu tarihlerde ibadetlerini yoğunlaştırıyor.

Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!

Şaban ayı takvimine göre ayın 13. günü 1 Şubat 2026 Pazar gününe, 14. günü 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe, 15. günü ise 3 Şubat 2026 Salı gününe denk geliyor. Aynı zamanda 14. günü akşamı Berat Kandili idrak edilecek ve Şaban ayının on beşinci gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, 2 Şubat Pazartesi akşamı yaşanacak.

Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!

ŞABAN AYI SON 10 GÜN NE ZAMAN?

Şaban ayının son 10 günü Miladi takvime göre gün gün şöyledir:

9 Şubat 2026: Şaban ayının 21. günü

10 Şubat 2026: Şaban ayının 22. günü

11 Şubat 2026: Şaban ayının 23. günü

12 Şubat 2026: Şaban ayının 24. günü

13 Şubat 2026: Şaban ayının 25. günü

14 Şubat 2026: Şaban ayının 26. günü

15 Şubat 2026: Şaban ayının 27. günü

16 Şubat 2026: Şaban ayının 28. Günü

17 Şubat 2026: Şaban ayının 29. günü

18 Şubat 2026: Şaban ayının 30. günü

