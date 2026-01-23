Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2026 Şaban ayı günleri tarihleri!

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Şaban ayı, Receb ayının ardından geliyor ve Ramazan ayından hemen önce yer alıyor. Bu ayda yapılacak ibadetlere dair bilgiler ve takvim detayları, yılın bu döneminde en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olarak biliniyor ve kameri ay esasına göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Ayın başlangıcı ve bitişi, ayın görülmesine göre 29 ya da 30 gün sürebiliyor. Bu nedenle Şaban ayının tarihleri sabit olmayıp her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor.

2026 yılı için yapılan Hicri takvim hesaplamalarına göre Şaban ayı 20 Ocak 2026 tarihinde başladı. Ve 18 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreçte Ramazan ayına hazırlık yapılırken, Şaban ayının manevi yönü ve ibadet günleri de takip ediliyor.

ŞABAN AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri, Eyyam-ı Biyd olarak adlandırılan ve tutulması faziletli kabul edilen oruç günleri arasında yer alıyor. Hadis-i şeriflerde bu günlerde tutulan oruçların sevabına dikkat çekilirken, Müslümanlar bu tarihlerde ibadetlerini yoğunlaştırıyor.

Şaban ayı takvimine göre ayın 13. günü 1 Şubat 2026 Pazar gününe, 14. günü 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe, 15. günü ise 3 Şubat 2026 Salı gününe denk geliyor. Aynı zamanda 14. günü akşamı Berat Kandili idrak edilecek ve Şaban ayının on beşinci gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, 2 Şubat Pazartesi akşamı yaşanacak.

ŞABAN AYI SON 10 GÜN NE ZAMAN?

Şaban ayının son 10 günü Miladi takvime göre gün gün şöyledir:

9 Şubat 2026: Şaban ayının 21. günü

10 Şubat 2026: Şaban ayının 22. günü

11 Şubat 2026: Şaban ayının 23. günü

12 Şubat 2026: Şaban ayının 24. günü

13 Şubat 2026: Şaban ayının 25. günü

14 Şubat 2026: Şaban ayının 26. günü

15 Şubat 2026: Şaban ayının 27. günü

16 Şubat 2026: Şaban ayının 28. Günü

17 Şubat 2026: Şaban ayının 29. günü

18 Şubat 2026: Şaban ayının 30. günü