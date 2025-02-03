Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu, neden? İptal edilen uçak seferleri 2025

03 Şubat 2025 16:55 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:59

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi. Yolculuk yapacak olanlar ise hangi uçak seferlerinin iptal olduğunu araştırmaya başladı. AKOM tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında uçak seferleri de önlem aldı.

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Bugün yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. MGM verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası olumsuz hava şartlar oluşabilir. Bu nedenle uçuşlardan bazıları iptal oldu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU SON DAKİKA?

İstanbul'da beklenen kar yağışı için tedbirler alınıyor. Bugün yapılan duyuruya göre 5-6 Şubat'taki uçuşlar %10 oranda iptal oldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

SABİHA GÖKÇEN İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ NEREDE?

Bugün yapılan duyuru sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde olacak olan uçuşlar %10 oranda iptal edildi. MGM verilerine göre kar yağışı etkili olacak. Bu sebeple uçuşlarda da önlem alındı. İptal edilen uçuşları öğrenmek için ilgili hava yolunun internet sitelerinden kontrol sağlayabilir, çağrı merkezleriyle iletişime geçebilirsiniz.