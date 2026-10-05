Saçlarımız kesilirken neden canımızın acımadığı, saçın yapısı ve insan vücudundaki ağrı mekanizmasıyla açıklanıyor. Saç telinin deri dışında kalan bölümünün canlı dokulardan farklı bir yapıya sahip olması, kesim sırasında ağrı hissedilmemesini sağlıyor. Saçlarımız kesilirken neden acımaz? İşte yanıtı…

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HABERİN ÖZETİ Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz? Saçlarımızın kesilirken acımamasının temel nedeni, deri dışında kalan saç tellerinin canlı dokulardan farklı bir yapıya sahip olmasıdır. Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz, Saçın deri yüzeyinin üzerinde kalan bölümü canlı hücrelerden oluşmaz. Saç teli, keratin adı verilen sert bir proteinle dolarak keratinleşme sürecinden geçen ölü hücrelerden meydana gelir. Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz belli oldu. Saç telinin kendisinde sinir uçları ve kan damarları bulunmaz. Kesim sırasında sinir uçları uyarılmadığı için beyne ağrı sinyali gönderilmez. Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz ne demek, Saç çekildiğinde ise kuvvet, derinin altında bulunan canlı saç folikülüne ve çevresindeki sinir uçlarına iletilerek ağrıya neden olabilir.

SAÇLARIMIZ KESİLİRKEN NEDEN CANIMIZ ACIMAZ?

İnsan vücudunda acı hissi, sinir uçlarının yani nosiseptörlerin uyarılması ve meydana gelen uyarıların beyne iletilmesiyle oluşuyor. Ancak saçın deri yüzeyinin üzerinde kalan bölümü olan saç gövdesi, bu mekanizmanın dışında kalıyor. Makasla kesilen saç teli, canlı hücrelerden oluşan bir doku olmadığı için kesim sırasında sinir uçları uyarılmıyor ve beyne herhangi bir ağrı sinyali gönderilmiyor. Bu nedenle saç kestirmek, saç telinin dış bölümünü etkileyen ve ağrı oluşturmayan bir işlem olarak gerçekleşiyor.

Saçın yapısı, derinin altında bulunan saç folikülünde oluşmaya başlıyor. Folikülün tabanında bulunan canlı hücreler hızlı şekilde bölünüyor ve zamanla keratin adı verilen sert bir proteinle dolarak keratinleşme sürecinden geçiyor. Bu süreç sırasında hücreler çekirdeklerini ve metabolik faaliyetlerini kaybederek ölü hale geliyor. Derinin yüzeyine ulaşan saç telleri ise artık canlı hücrelerden değil, sertleşmiş keratin yapısından meydana geliyor.

Saç telinin deri dışında kalan bölümünde sinir uçları, kan damarları veya canlı hücreler bulunmuyor. Bu nedenle makasın kestiği bölüm, canlı bir dokuya zarar vermek yerine keratinleşmiş ve cansız saç yapısından ayrılıyor. Saç telinin kesilmesi sırasında sinir uçları bulunmadığından ağrı hissinin oluşması için gerekli olan sinirsel uyarı meydana gelmiyor. Saçın kökünde ve folikülünde ise canlı dokular bulunduğu için aynı durum geçerli olmuyor.

Saç çekildiğinde veya yolunduğunda hissedilen ağrı da saç telinin kendisinden kaynaklanmıyor. Çekme kuvveti derinin altında bulunan canlı saç folikülüne ve çevresindeki sinir uçlarına iletiliyor. Folikül sinirler ve kan damarları bakımından zengin bir yapı olduğu için buradaki sinirlerin uyarılması sonucunda beyne ağrı sinyali ulaşıyor. Benzer şekilde tırnakların uzayan bölümleri de keratinleşmiş ölü hücrelerden oluştuğu için kesildiklerinde acı hissedilmiyor ancak tırnağın deriyle birleştiği canlı bölgeye temas edildiğinde ağrı oluşabiliyor.

Saç kesiminde ağrı hissedilmemesinin temel nedenleri: