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Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:07

Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz?

Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz konusu okulların açılması ile en çok merak edilen ödev konularından oldu. Saç kesimi sırasında herhangi bir ağrı hissedilmemesinin temelinde saç telinin yapısı bulunuyor. Saçın deri üzerinde kalan bölümü, canlılığını kaybetmiş ve keratinleşmiş hücrelerden oluşuyor. Sinir uçları ve kan damarları içermeyen bu yapı kesildiğinde beyne ağrı sinyali iletilmiyor. Saçın köküne uygulanan çekme gibi işlemlerde ise ağrı hissinin ortaya çıkmasının nedeni, derinin altında bulunan canlı dokuların ve sinir uçlarının uyarılması oluyor. Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz? İşte Saçlarımız kesilirken acımamasının nedeni…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:07

Saçlarımız kesilirken neden canımızın acımadığı, saçın yapısı ve insan vücudundaki ağrı mekanizmasıyla açıklanıyor. telinin deri dışında kalan bölümünün canlı dokulardan farklı bir yapıya sahip olması, kesim sırasında ağrı hissedilmemesini sağlıyor. Saçlarımız kesilirken neden acımaz? İşte yanıtı…

HABERİN ÖZETİ

Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz?

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Saçlarımızın kesilirken acımamasının temel nedeni, deri dışında kalan saç tellerinin canlı dokulardan farklı bir yapıya sahip olmasıdır.
Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz, Saçın deri yüzeyinin üzerinde kalan bölümü canlı hücrelerden oluşmaz.
Saç teli, keratin adı verilen sert bir proteinle dolarak keratinleşme sürecinden geçen ölü hücrelerden meydana gelir.
Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz belli oldu. Saç telinin kendisinde sinir uçları ve kan damarları bulunmaz.
Kesim sırasında sinir uçları uyarılmadığı için beyne ağrı sinyali gönderilmez.
Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz ne demek, Saç çekildiğinde ise kuvvet, derinin altında bulunan canlı saç folikülüne ve çevresindeki sinir uçlarına iletilerek ağrıya neden olabilir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

SAÇLARIMIZ KESİLİRKEN NEDEN CANIMIZ ACIMAZ?

İnsan vücudunda acı hissi, sinir uçlarının yani nosiseptörlerin uyarılması ve meydana gelen uyarıların beyne iletilmesiyle oluşuyor. Ancak saçın deri yüzeyinin üzerinde kalan bölümü olan saç gövdesi, bu mekanizmanın dışında kalıyor. Makasla kesilen saç teli, canlı hücrelerden oluşan bir doku olmadığı için kesim sırasında sinir uçları uyarılmıyor ve beyne herhangi bir ağrı sinyali gönderilmiyor. Bu nedenle saç kestirmek, saç telinin dış bölümünü etkileyen ve ağrı oluşturmayan bir işlem olarak gerçekleşiyor.

Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz?

Saçın yapısı, derinin altında bulunan saç folikülünde oluşmaya başlıyor. Folikülün tabanında bulunan canlı hücreler hızlı şekilde bölünüyor ve zamanla keratin adı verilen sert bir proteinle dolarak keratinleşme sürecinden geçiyor. Bu süreç sırasında hücreler çekirdeklerini ve metabolik faaliyetlerini kaybederek ölü hale geliyor. Derinin yüzeyine ulaşan saç telleri ise artık canlı hücrelerden değil, sertleşmiş keratin yapısından meydana geliyor.

Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz?

Saç telinin deri dışında kalan bölümünde sinir uçları, kan damarları veya canlı hücreler bulunmuyor. Bu nedenle makasın kestiği bölüm, canlı bir dokuya zarar vermek yerine keratinleşmiş ve cansız saç yapısından ayrılıyor. Saç telinin kesilmesi sırasında sinir uçları bulunmadığından ağrı hissinin oluşması için gerekli olan sinirsel uyarı meydana gelmiyor. Saçın kökünde ve folikülünde ise canlı dokular bulunduğu için aynı durum geçerli olmuyor.

Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz?

Saç çekildiğinde veya yolunduğunda hissedilen ağrı da saç telinin kendisinden kaynaklanmıyor. Çekme kuvveti derinin altında bulunan canlı saç folikülüne ve çevresindeki sinir uçlarına iletiliyor. Folikül sinirler ve kan damarları bakımından zengin bir yapı olduğu için buradaki sinirlerin uyarılması sonucunda beyne ağrı sinyali ulaşıyor. Benzer şekilde tırnakların uzayan bölümleri de keratinleşmiş ölü hücrelerden oluştuğu için kesildiklerinde acı hissedilmiyor ancak tırnağın deriyle birleştiği canlı bölgeye temas edildiğinde ağrı oluşabiliyor.

Saçlarımız kesilirken neden canımız acımaz?

Saç kesiminde ağrı hissedilmemesinin temel nedenleri:

  • Saçın deri üzerinde kalan bölümü canlı hücrelerden oluşmaz.
  • Saç teli keratinleşmiş ölü hücrelerden meydana gelir.
  • Saç telinin kendisinde sinir uçları bulunmaz.
  • Saç telinde kan damarları bulunmaz.
  • Kesim sırasında sinir uçları uyarılmadığı için beyne ağrı sinyali gönderilmez.
  • Saç çekildiğinde ise kuvvet saç folikülüne ve çevresindeki sinirlere ulaşabilir.
  • Tırnakların uzayan kısımlarında da benzer şekilde keratinleşmiş ölü hücreler bulunur.
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ETİKETLER
#Keratin
#saç
#Saç Folikülü
#Ağrı Mekanizması
#Sinir Uçları
#Aktüel
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