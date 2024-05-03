Sadece yatarak zayıflayabilirsiniz! Yarım saat yürümeye eşdeğer oranda kalori yakıyor

03 May 2024 14:17 - Güncelleme : 03 May 2024 14:17

İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Westminster Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre korku filmi izlemek bir çikolatadan alınan kaloriyi yakıyor.

90 dakikalık bir korku filmi izleyenlerin 113 kalori yaktığı ortaya çıktı.

Bu kalori miktarı yarım saatlik bir yürüyüşe denk geliyor. Ancak bazı filmler diğerlerinden de daha etkili olabiliyor.

Araştırmacılar 10 adet klasik korku filmi üzerinde testlerini gerçekleştirdi.

Bu korku filmlerinden en çok kalori yakan ise 184 kalori ile Stanley Kubrick'in gerilim filmi "The Shining" oldu. İkinci sırada 161 kalori ile "Jaws" yer alırken 158 kalori ile "The Exorcist" üçüncü oldu.

Korku filmlerinde yer alan "Jump-scare (aniden çıkan görüntüler - korku zıplaması)" sahnelerinin kalp atış hızını hızlandırdığı ve bu sayede önemli ölçüde kalori yakıldığı belirtildi.

Bir korku filminde ne kadar fazla "Jump-scare" sahnesi varsa o kadar kalori yakımı sağlanıyor. Ancak bu sahnelerin izleyici gerçekten korkutması gerekiyor.

Üniversitede kıdemli öğretim görevlisi ve hücre metabolizması ve fizyolojisi uzmanı olan Dr. Richard Mackenzie, "Test edilen 10 filmin her biri nabızları hızlandırarak örnek olayların kalp atış hızında bir artışa yol açtı" dedi ve ekledi:

"Nabız hızlandıkça ve kan vücuda daha hızlı pompalandıkça, vücut adrenalin dalgalanması yaşar. İştahı azalttığı, bazal metabolizma hızını artırdığı ve nihayetinde daha yüksek düzeyde kalori yaktırdığı bilinen şey, kısa süreli yoğun stres patlamaları sırasında (ya da bu durumda korkunun neden olduğu) üretilen bu hızlı etkili adrenalin salınımıdır."

Çalışma kapsamında incelenen korku filmleri ve yaktıkları kaloriler ise şöyle:

1- The Shining: 184 kalori

2- Jaws: 161 kalori

3- The Exorcist: 158 kalori

4- Alien: 152 kalori

5- Saw: 133 kalori

6- A Nightmare on Elm Street: 118 kalori

7- Paranormal Activity: 111 kalori

8- The Blair Witch Project: 105 kalori

9- The Texas Chain Saw Massacre: 107 kalori

10- Rec: 101 kalori