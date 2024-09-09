Sadio Mane geçen sezon 46 maçta 19 gol 11 asist yaptı! Beşiktaş transferi ile gündemde

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:25

Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi'nde yer alan Al Nassr'da oynayan Sadio Mane transferi ile gündeme geldi. Siyah-beyazlıların transfer haberinin ardından Sadio Mane'nin istatistikleri ve hangi takımlarda oynadığı gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Suudi Arabistan Ligi'nde yer alan Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane ile transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Taraftarlar tarafından Sadio Mane kimdir, istatistikleri, hangi takımlarda oynadığı merak edilmeye başladı. SADİO MANE KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? Sadio Mane 10 Nisan 1992 yılında Senegal'in Bambaly şehrinde dünyaya geldi. Sol kanat pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu kariyerine Generation Foot takımında başladı. Daha sonra sırasıyla FC Metz B, Metz, Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern Münih ve Al-Nassr'da forma giydi. Liverpool'da oynadığı 7 sene boyunca adını dünyaya duyurdu ve en yüksek bonservisine (150 milyon Euro) ulaştı. SADİO MANE İSTATİSTİKLERİ NEDİR? Sadio Mane, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr ile 2023-2024 sezonunda çıktığı 46 maçta toplam 3 bin 951 dakika süre aldı. Bu maçlarda 19 gol ve 11 asist yapan Sadio Mane sezon boyunca sadece 8 sarı kart gördü.