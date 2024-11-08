Sağlığı tehlikeye sokan gıdalar ifşalanmaya devam ediyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

08 Kasım 2024 09:48 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:53

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar testleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşürebilecek taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünleri listelemeye devam ediyor.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan listeye Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünler de eklendi. TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDA LİSTESİNE NASIL BAKILIR? Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen 733 gıdanın listesi Güvenilir Gıda internet sitesi üzerinden yayınlandı. Taklit ve tağşiş ürünlerin listesi için tıklayınız. TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİNE HANGİ ÜRÜNLER EKLENDİ? Bakanlık, taklit ve tağşiş edilen gıdalar listesindeki ürün sayısını 721’den 733’e çıkardı. Son testlerin ardından listeye börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünler eklendi. TAĞŞİŞ ÜRÜN NEDİR? Tağşiş ürün, bir gıda maddesine maliyeti düşürmek veya miktarı artırmak amacıyla yasadışı yollarla başka maddeler karıştırılarak kalitesinin düşürülmesi anlamına gelir. Tağşiş ürünlerde orijinal ürün yerine daha düşük kaliteli ve sağlığa zararlı maddeler kullanılır.