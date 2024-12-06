Sağlık Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihleri belli oldu

06 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:44

Sağlık Bakanlığı, merkez teşkilatında görev almak üzere 15 sağlık uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Uzman yardımcılığı pozisyonları için gerekli şartlar, başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 15 (on beş) sağlık uzman yardımcısı​ alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI​ UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, 9-13 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU​ NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, adayların e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın ilanlarına yönlendirilmesiyle yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞINA KAÇ KİŞİ ALINACAK VE KADRO DETAYLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda 5, 7 ve 9. dereceli kadrolara atama yapılacağı belirtildi. Toplamda 15 uzman yardımcısı özel yarışma sınavı ile istihdam edilecek.

SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları yer alıyor.