Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı var mı ne zaman?

Mayıs ayında 15.342 sözleşmeli personel atanmasının ardından Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuru tarihi ve şartları da merak konusu olmaya devam ediyor.

Hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen, teknisyen, tıbbi sekreter ve büro personeli gibi çeşitli kadrolarda yapılacak alımlar ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Memişoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni personel alımlarının Eylül ayında başlayacağını söylemişti.

Yeni personel alımları için ÖSYM duyurusunun Eylül ve Ekim aylarında yapılması bekleniyor.

Yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar kesinleşmiş olacak.