Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek! Alım yapılacak kadrolar belli oldu
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’nin 10 Aralık tarihli sayısında yayımlanan ilanın ardından alım yapılacak olan kadrolar belli oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Sağlık Bakanlığı’na eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Sağlık Bakanlığı’na istihdam edilecek sözleşmeli sağlık birimi personelleri şu şekildedir;
Uzman Tabip - 22 bin 983
Tabip - 3 bin 652
Diyetisyen - 1
Ebe - 9
Hemşire - 2
Sağlık Memuru - 25
Sağlık Teknikeri - 1
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sözleşmeli sağlık çalışanı istihdamına ilişkin başvuru takvimi henüz netlik kazanmadı. Ancak ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla başvuru sürecinin başlaması öngörülüyor.