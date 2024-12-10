Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek! Alım yapılacak kadrolar belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 07:37 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 07:41

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’nin 10 Aralık tarihli sayısında yayımlanan ilanın ardından alım yapılacak olan kadrolar belli oldu.