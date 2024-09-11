Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama münhal kadroları belirlendi: Kura başvuruları bugün başlıyor

11 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:13

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; 2024 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası münhal kadroları bugün açıklanacak.

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Münhal kadroları için kura başvuruları ise 11 Eylül Çarşamba günü ile 16 Eylül Pazartesi günleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜNHAL KADROLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 2024 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası münhal kadroları 11 Eylül Çarşamba (bugün) itibarıyla açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜNHAL KADROLAR NELER?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde belirlenen münhal kadrolar arasında; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı yer alıyor.

MÜNHAL KADRO KURA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı olarak belirlenen münhal kadrolar için başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜNHAL KADRO KURASI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık tarafından belirlenen münhal kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK VE YENİDEN ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; 16 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’e kadar başvurularını tamamlayan kişilerin, ilk ve yeniden atama kurası 4 Ekim Cuma günü yapılacak.

MÜNHAL KADRO KURA BAŞVURUSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Münhal kadro kurası için aranan şartlar şu şekilde;

-Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

-İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

-Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

-Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar

-Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler münhal kadroları tercih ederek başvuruda bulunabilir.