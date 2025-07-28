Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İller arası yer değiştirme kurasının nereden yayınlanacağı açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası bugün gerçekleştirilecek. Yer değiştirme başvurusunda bulunan vatandaşlar tarafından Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası saat kaçta, hangi kanalda yapılacağı araştırılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 2025 yılı Haziran dönemi iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasının 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılacağı açıklanmıştı.

Yapılan açıklamaya göre kura çekimi saat 10:30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı Haziran dönemi iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasının resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından kura çekimini takip edebilecekler. Kura çekimi canlı olarak yayınlanacağı için katılımcının alınmayacağı da belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı ise şöyle:

"Kura çekilişi 28.07.2025 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır."