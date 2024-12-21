Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? 2024 çalışma saatleri ve öğle arası

21 Aralık 2024 12:24 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:33

Hafta sonu sağlık ocaklarından hizmet almak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini kontrol ediyor. Hafta içi her gün tedavi almak için gittiğimiz sağlık ocaklarının hafta sonu çalışma durumu merak ediliyor.

Mauro Icardi Türkiye’de değil Arjantin’de ameliyat oldu! “Hastane değil sağlık ocağı” yorumları yağdı

Mauro Icardi Türkiye’de değil Arjantin’de ameliyat oldu! “Hastane değil sağlık ocağı” yorumları yağdı

Her ilin her mahallesinde bulunan sağlık ocaklarında tedavi almak, iğne yaptırmak ve ilaç yazdırmak gibi hizmetleri ücretsiz olarak alabiliyoruz. Aile hekimlerinin bulunduğu sağlık ocaklarının çalışma saatleri ise araştırılıyor.

HAFTA SONU SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Ücretsiz olarak hizmet aldığımız sağlık ocakları hafta sonu hizmet vermiyor. Tedavi olmak için hafta içi her gün çalışma saatleri içerisinde hizmet alabilirsiniz.

Cumartesi ve pazar günleri sağlık ocaklarından hizmet alamıyorsunuz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Sağlık ocakları hafta içi her gün 08.00'de açılıyor ve 17.00'ye kadar hizmet veriyor.

Öğle arası tatili ise 12.00 ile 13.00 aralığında uygulanıyor. Mesai saatleri içerisinde tedavi almanız mümkündür. Çalışma saatleri bölgeye göre 15-20 dakikalık farklara ulaşabiliyor.