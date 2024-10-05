Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı?

05 Ekim 2024 13:42 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:48

Hafta sonu sağlık ocaklarından hizmet almak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Hastalık teşhisi ve tedavisi için başvurduğumuz sağlık ocaklar hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor.

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Her gün binlerce vatandaşın başvurduğu sağlık ocaklarında erken saatlerden mesai bitiş saatine kadar tedavi işlemleri sürüyor.

Cumartesi ve pazar günleri tedavi amacıyla aile hekimlerine gitmek isteyenler ise hizmet alamayacak.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI MI?

Kamu kurumu olması nedeniyle sağlık ocaklarında aile hekimlikleri cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor.

Cumartesi ve pazar günü hizmet almak isteyenler haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü başvurabilir.

SAĞLIK OCAKLARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK 2024?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık olan sağlık ocaklarında 08.00 - 12.30 aralığında hizmet alınıyor.

12.30 ile 13.30 aralığında öğle arası olmasından dolayı kapalı olan sağlık ocakları 17.00'a kadar açık oluyor.

17.00'den sonra gidenler ise bir sonraki iş gününde gitmelidir.