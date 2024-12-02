Sağlık ocakları kaç gün kapalı? Aile hekimlerinin grevi sürüyor

02 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:34

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği sebebiyle aile hekimleri greve başvurdu. 2 Aralık Pazartesi günü başlayan iş bırakma eylemi sonrası vatandaşlar sağlık ocaklarının kapalı olduğu günleri araştırmaya başladı.

Grev sonrası sağlık ocaklarının bugün kapalı olup olmadığı vatandaşın gündeminde

Grev sonrası sağlık ocaklarının bugün kapalı olup olmadığı vatandaşın gündeminde

5-6-7 Kasım aralığında doktorlar yeni yönetmelik sebebiyle greve girmişti. Aralık​ ayında da yeniden iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurmuşlardı.

Buna göre grev​ bugün başladı. Sağlık ocaklarında tedavi olmak isteyenler ise aile hekimlerinin kaç gün kapalı olacağını merak ediyor.

SAĞLIK OCAKLARI KAÇ GÜN KAPALI?

Türk Tabipleri Birliği​ ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası tarafından gerçekleşen iş bırakma eylemi 2 Aralık günü başladı. Yapılan duyuruya göre grev 6 Aralık gününe kadar sürecek.

Eylem 6 Aralık'ta sona ererken araya hafta sonu girmesi sebebiyle iş başını 9 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Sağlık ocakları açık olurken doktorlar iş bırakma eylemi nedeniyle hasta almıyor. TTB tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Türk Tabipleri Birliği tarafından; aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları, taleplerini ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde sağlık hizmetlerinin resmi tatillerdeki gibi sunulacağı kamuoyuna duyurulmuştur."

AİLE HEKİMLERİ YARIN AÇIK MI, KAPALI MI 3 ARALIK SALI?

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. Çalışma şartları sebebiyle yönetmeliğe tepki gösteriliyor bu nedenle doktorlar iş bırakma eylemi yapıyor.

Yapılan duyuruya göre iş bırakma eylemi 2 Aralık ile 6 Aralık aralığında uygulanacak. Buna göre doktorların 6 Aralık tarihine kadar grevde olması bekleniyor.

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

1 Kasım tarihinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yürürlüğe girmişti. Doktorlar çalışma şartlarını etkilediğini düşünerek greve girdi.

5-6-7 Kasım tarihlerinde de 3 günlük eylem gerçekleşmişti. Yapılan duyuruya göre 2-6 Aralık tarihlerinde de iş bırakma eylemi uygulanacak. Sağlık ocakları açık olurken hekimler belirli tarihlerde iş bırakacak.