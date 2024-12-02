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Sağlık ocakları kaç gün kapalı? Aile hekimlerinin grevi sürüyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:34
Sağlık ocakları kaç gün kapalı? Aile hekimlerinin grevi sürüyor

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği sebebiyle aile hekimleri greve başvurdu. 2 Aralık Pazartesi günü başlayan iş bırakma eylemi sonrası vatandaşlar sağlık ocaklarının kapalı olduğu günleri araştırmaya başladı.

5-6-7 Kasım aralığında doktorlar yeni yönetmelik sebebiyle greve girmişti. Aralık​ ayında da yeniden iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurmuşlardı.

Buna göre grev​ bugün başladı. Sağlık ocaklarında tedavi olmak isteyenler ise aile hekimlerinin kaç gün kapalı olacağını merak ediyor.

SAĞLIK OCAKLARI KAÇ GÜN KAPALI?

Türk Tabipleri Birliği​ ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası tarafından gerçekleşen iş bırakma eylemi 2 Aralık günü başladı. Yapılan duyuruya göre grev 6 Aralık gününe kadar sürecek.

Eylem 6 Aralık'ta sona ererken araya hafta sonu girmesi sebebiyle iş başını 9 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Sağlık ocakları kaç gün kapalı? Aile hekimlerinin grevi sürüyor - 1. Resim

Sağlık ocakları açık olurken doktorlar iş bırakma eylemi nedeniyle hasta almıyor. TTB tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Türk Tabipleri Birliği tarafından; aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları, taleplerini ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için, 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde sağlık hizmetlerinin resmi tatillerdeki gibi sunulacağı kamuoyuna duyurulmuştur."

AİLE HEKİMLERİ YARIN AÇIK MI, KAPALI MI 3 ARALIK SALI?

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. Çalışma şartları sebebiyle yönetmeliğe tepki gösteriliyor bu nedenle doktorlar iş bırakma eylemi yapıyor.

Yapılan duyuruya göre iş bırakma eylemi 2 Aralık ile 6 Aralık aralığında uygulanacak. Buna göre doktorların 6 Aralık tarihine kadar grevde olması bekleniyor.

Sağlık ocakları kaç gün kapalı? Aile hekimlerinin grevi sürüyor - 2. Resim

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

1 Kasım tarihinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yürürlüğe girmişti. Doktorlar çalışma şartlarını etkilediğini düşünerek greve girdi.

5-6-7 Kasım tarihlerinde de 3 günlük eylem gerçekleşmişti. Yapılan duyuruya göre 2-6 Aralık tarihlerinde de iş bırakma eylemi uygulanacak. Sağlık ocakları açık olurken hekimler belirli tarihlerde iş bırakacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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