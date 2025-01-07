Sağlık ocakları yarın açık mı 8 Ocak? Grevin ne zaman biteceği vatandaşın gündeminde

07 Ocak 2025 14:56 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:07

Yeni yönetmeliği tepki olarak sağlık ocaklarında aile hekimleri greve başvurmuştu. Kasım ve aralık ayında da belirli günlerde iş bırakma eylemi yapılırken yarın 8 Ocak sağlık ocaklarının açık olup olmadığı da merak edildi.

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre sağlık ocaklarında grev​ kararı alındı. Aile hekimleri​ belirli sürelerde iş bırakırken sağlık ocaklarında grevin ne zaman biteceği de gündeme taşındı.

SAĞLIK OCAKLARI​ YARIN AÇIK MI 8 OCAK?

Aile hekimler 6-10 Ocak aralığında iş bırakma eylemi yaparken ikinci ve üçüncü basamakta olan üyeler 8 Ocak günü iş bırakacak. Belirlenen tarihlerde iş bırakma eylemi gerçekleştiğinden dolayı aile hekimlerinin hizmet vermemesi gerekiyor. Grev bazı sağlık ocaklarında geçerli olmayabilir bu nedenle ilçenizde bulunan sağlık merkezlerini arayarak teyit etmeniz gerekebilir.

Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz."

SAĞLIK OCAKLARI GREVDE Mİ?

Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki değişikliklere tepki olarak aile hekimleri iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre 6 ile 10 Ocak aralığında ile hekimleri grev yapacak. İkinci ve üçüncü basamakta çalışan üyeler 8 Ocak tarihinde 1 gün grev yapacak.

AİLE HEKİMLEİR GREV NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ GÜN?

Türk Tabipler Birliği internet sitesi ve sosyal medya hesabından "Aile hekimliği çalışanları olarak 6-10 Ocak tarihlerinde iş bırakıyoruz." açıklaması ile grevin tarihlerini duyurdu.

Buna göre 6 Ocak​ ile 10 Ocak aralığında sağlık ocaklarında iş bırakma eylemi uygulanacak.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Tabipleri Birliği tarafından; aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları, taleplerini ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde sağlık hizmetleri resmi tatillerdeki gibi sunulacaktır."