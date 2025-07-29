Sağlık raporu ödemesi nereden yapılıyor? SBOS sağlık raporu ödeme adımları 2025

Sağlık raporu ödemelerinin adımları uygulamanın başladığı zaman tek tek paylaşılmıştı. Sürücü sağlık raporu almak için ödeme yapacak olanlar ise sağlık raporu ödemesinin nasıl yapılacağını araştırdı.
Ödemelerin yapılması için aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor alabilmek için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınmalıdır. İşlem kodu almak için www.sbos.saglik.gov.tr adresini ziyaret edebilir, aile hekimine başvuru yapılabilir ve SMS yöntemi ile işlem kodu alınabiliyor.
sbos.saglik.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra işlem kodu almanın yanında aile hekimliklerine başvuruda bulunabilirsiniz. Tüm bunların yanında SMS ile başvuru yapabilirsiniz. T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazarak 2023'e kısa mesaj gönderdikten sonra işlem kodunuz SMS olarak gelecektir.
İnternet sitesine giriş yaptıktan sonra işlem kodu ile ödeme yapılıyor. Ödeme için kullanılacak bilgiler şöyle:
HALK BANKASI
Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001200945200027000001
VAKIFBANK
Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001500158007356781973
Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL