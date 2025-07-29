Sağlık raporu ödemesi nereden yapılıyor? SBOS sağlık raporu ödeme adımları 2025

Sağlık raporu ödemelerinin adımları uygulamanın başladığı zaman tek tek paylaşılmıştı. Sürücü sağlık raporu almak için ödeme yapacak olanlar ise sağlık raporu ödemesinin nasıl yapılacağını araştırdı.

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIYOR?

Ödemelerin yapılması için aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor alabilmek için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınmalıdır. İşlem kodu almak için www.sbos.saglik.gov.tr adresini ziyaret edebilir, aile hekimine başvuru yapılabilir ve SMS yöntemi ile işlem kodu alınabiliyor.

SBOS SAĞLIK RAPORU ÖDEME NASIL YAPILIR?

sbos.saglik.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra işlem kodu almanın yanında aile hekimliklerine başvuruda bulunabilirsiniz. Tüm bunların yanında SMS ile başvuru yapabilirsiniz. T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazarak 2023'e kısa mesaj gönderdikten sonra işlem kodunuz SMS olarak gelecektir.

İnternet sitesine giriş yaptıktan sonra işlem kodu ile ödeme yapılıyor. Ödeme için kullanılacak bilgiler şöyle:

HALK BANKASI

Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı

IBAN: TR500001200945200027000001

VAKIFBANK

Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı

IBAN: TR500001500158007356781973



SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL