SAHA EXPO 2024 fuar tarihi ve halka açık olan günler belli oldu

17 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:42

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO 2024 iki yılda bir düzenleniyor. Bu yıl yapılacak olan SAHA EXPO 2024 fuar tarihi ile birlikte halk açık olan günler ve düzenlendiği yer açıklandı.

Dördüncü kez düzenlenecek olan SAHA EXPO 2024, meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.

SAHA EXPO 2024 elliden fazla ülkeden bin 200'den fazla şirketin bir araya geleceği önemli bir fuar olarak dikkat çekiyor.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında Kara Sistemleri, Deniz Sistemleri, Hava Sistemleri gibi birçok sistem, yazılım, mühimmat sergilenecek.

SAHA EXPO 2024 NE ZAMAN?

22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında 8 sergi salonu, fuaye ve açık alan olmak üzere toplam 90 bin metrekare alanda dördüncü kez düzenlenecek.

SAHA EXPO 2024 NEREDE YAPILACAK?

SAHA EXPO, İstanbul​ Fuar Merkezi, Yeşilköy, İstanbul'da yapılacak.

FUAR HALKA AÇIK OLACAK MI?

Son olarak 2022'de düzenlenen fuarda son gün halka acık olarak yapılmıştı. İlk üç gün ise sadece profesyonellerin ziyaretine açık idi. Bu yıl 25 Ekim Cuma ve 26 Ekim Cumartesi günleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı.

SAHA EXPO 2024 FUAR ALANINA ULAŞIM

SAHA EXPO 2024 fuar alanına metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, deniz otobüsü gibi ulaşım araçları ile gidebilirsiniz.

Hacıosman – Yenikapı metrosunun bağlantısını kullanarak "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inmeniz yeterli.

Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüs hattı ile Ataköy - Şirinevler durağına ulaşıp, Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inmeniz gerekiyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı ile kolaylıkla Havalimanı Metrosuna ulaşabilir "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonu ile fuara ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yakasından Marmaray - Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inmeniz halinde fuar alanına gelebilirsiniz.

Deniz otobüsü hatlarını kullanarak Bakırköy iskelesine ulaşıp, metro ile "Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi" istasyonunda inip fuara gelebilirsiniz.