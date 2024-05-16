Şahane Hayatım dizisinde Firuze karakterini Nilgün Belgün oynayacak

16 May 2024 23:36 - Güncelleme : 16 May 2024 23:43

NOW TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım 30. bölümde final yapacak.

Ay Yapım imzalı ve Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizi, 2. sezon onayı alamamıştı.

Büyük finale doğru ilerlerken, diziye ünlü oyuncu Nilgün Belgün'ün katılması izleyiciler için heyecan verici bir gelişme oldu.

Belgün, diziye önümüzdeki hafta dahil olacak.

Bir şarkıcı rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan usta oyuncu, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.