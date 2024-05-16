Şahane Hayatım dizisinde Firuze karakterini Nilgün Belgün oynayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 23:36 - Güncelleme : 16 May 2024 23:43
"Şahane Hayatım" dizisi büyük finale yaklaşırken, usta oyuncu Nilgün Belgün'ü konuk oyuncu olarak ağırlıyor. Belgün, Firuze karakteriyle bir şarkıcı olacak. Peki, dizinin 30. bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar...
NOW TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım 30. bölümde final yapacak.
Ay Yapım imzalı ve Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizi, 2. sezon onayı alamamıştı.
Büyük finale doğru ilerlerken, diziye ünlü oyuncu Nilgün Belgün'ün katılması izleyiciler için heyecan verici bir gelişme oldu.
Belgün, diziye önümüzdeki hafta dahil olacak.
Bir şarkıcı rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan usta oyuncu, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber