Sahası yapılan Hatayspor'un teknik direktörlüğünü 3 Mayıs'tan beri Özhan Pulat yapıyor

08 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:29

Türkiye'nin yüreklerini yakan Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan yerlerden bir tanesi de Hatay Stadyumu olurken taraftarlar Hatayspor' stadyumunun nerede olduğunu ve son halini araştırmaya başladı.

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Süper Lig ekiplerinden biri olan Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat oldu. Kulüp, teknik direktörünü şu açıklama ile paylaşmıştı: "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

Sportif direktörlük görevine ise Fatih Kavlak geldi.

HATAYSPOR SAHASI YAPILDI MI?

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da stadyumda da büyük hasar yaşandı. Orta hasarla atlatan 25 bin koltuk kapasiteli alanda yapılacak olan iyileştirme çalışmaları sonrasında bu sezon ev sahipliği yapması bekleniyor.

2021 senesinde açılışı yapılan 128 Milyon TL'ye inşa edilen stadyumun hasarlı olduğu süreçte maçlar Mersin'de oynanmıştı.

HATAYSPOR STADYUMU SON HALİ 2024

Yenileme çalışmalarının yapıldığı stadyumun son halinden fotoğraflar şöyle: