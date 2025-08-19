Menü Kapat
Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon için bekleyiş sürüyor

18 Haziran 2025'te yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapan Sahipsizler dizisinin yeni sezonunun başlayacağı tarih merak ediliyor.

Sahipsizler dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

çekimlerinin, ve set ekibinin Ağustos ayında bir araya gelmesiyle başlaması planlanıyor.

Sahipsizler yeni sezon kesin tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

Ancak kulis bilgilerine göre dizinin Eylül ya da Ekim döneminde yeniden televizyon ekranlarda olması bekleniyor.

28. bölümle sezon finaline giden Sahipsizler, ilk sezon boyunca yüksek izlenme oranlarıyla adından söz ettirdi.

Çekimlerin Ağustos ayında başlamasıyla birlikte 2. sezon fragmanının da Eylül ayında paylaşılması bekleniyor.

SAHİPSİZLER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Pervin engel olmaya çalışsa da, Azize ile Devran'ın nikâhını yapmak için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur.

Kardeşler bu coşkuya ortak olurken, her birinin yaşamında onları sevindirecek gelişmeler yaşanır.

Kendisine adaletsizlik yapıldığını düşünen Meryem, bunun karşılığını ödetmek için büyük bir kin duyar.

Hamiyet'in onu önemsemediğini düşünen Yavuz, bu durumun sebebi olarak gördüğü Devran'a çok kızgındır.

Geçmişten bugüne Vahap yüzünden ağır acılar çektiğini düşünen Fırat, öcünü almak için bir plan kurar.

#oyuncu
#yeni sezon
#dizisi
#çekimler
#Sahipsizler
#Tv Dizisi
#Dizi Fragmanı
#Aktüel
