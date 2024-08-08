Şahmaran Miraç karakterini Ekin Gökgöz oynuyor

08 Ağustos 2024 13:43 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:00

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay ve Bertan Başaran'ın oturduğu Şahmaran dizisinde Miraç karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ŞAHMARAN MİRAÇ KİM?

Şahmaran dizisinde Miraç karakterini ünlü oyuncu Ekin Gökgöz oynuyor.

EKİN GÖKGÖZ KİMDİR?

Ekin Gökgöz, 1988 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu ilk olarak 2015 yılında Sihirbazlık Okulunda Bir Türk adlı yapımda Harold karakterini oynadı.

Daha sonra 2017 yılında Seven Ne Yapmaz adlı ATV'de yayınlanan dizide rol aldı.

Buradaki başarısının ardından 2023 yılında Netflix platformunda yayınlanan Şahmaran adlı dizide Miraç karakterini oynadı.