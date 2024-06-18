Sahnede düşen Ian McKelle'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

18 Haziran 2024 10:44 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:09

Sinema dünyasının en popüler eserlerinden olan Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinde Gandalf karakterini oynayan Sir Ian McKelle, Londra'nın West End bölgesinde bulunan Noel Coward tiyatrosunda yere düştü.

SIR IAN MCKELLE SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

19 Haziran Çarşamba günü matine gösterimi için sahneye geri dönmesi bekleniyor.

SIR IAN MCKELLE KİMDİR?

Sır Ian Murray Mckellen 25 Mayıs 1939 yılında İngiltere'nin Lancashire şehrinde dünyaya geldi.

Birçok filmde oynayan İngiliz oyuncunun Altın Küre, SAG, Laurence Oliver, BIF, Satürn, Drama Desk ve Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri bulunuyor.

İki Akademi Ödülleri, Dört BAFTA ve beş Primetime Emmy Ödülleri adaylığı da bulunan ünlü oyuncu 1991 yılında tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle şövalye ilan edilmiştir.

SIR IAN MCKELLE FİLMLERİ NEDİR?

Ünlü oyuncunun birçok oynadığı film ve dizi bulunuyor.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerindeki Gandalf rolü ile akıllara kazınan Sir Ian McKelle X-Men film serilerinde de Magneto karakterini oynamıştır.

2015 yılında Bill Condon tarafından yönetilen Mr. Holmes filminde Sherlock Holmes rolünde yer aldı.

Son olarak ise 201 yılında vizyona giren ve yine Bill Condon tarafından yönetilen Güzel ve Çirkin filminde rol aldı.