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 | Hüseyin Bahcivan

Sahte diploması olan 400 akademisyen kim? DMM açıklama yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde sahte diploma operasyonu düzenlenmişti. Operasyonun ardından sahte diploması olan 400 akademisyen kim olduğu gündeme geldi. İddialar ile ilgili DMM açıklama yaptı.

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Sahte diploması olan 400 akademisyen kim? DMM açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.

Sahte diploması olan 400 akademisyen kim? DMM açıklama yaptı

Operasyonun ardından alanlar arasında 400 akademisyenin bulunduğu iddia edildi. Vatandaşlar tarafından sahte diploması olan 400 akademisyen kim olduğu merak ediliyor.

SAHTE DİPLOMA 400 AKADEMİSYEN KİM?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklamaya göre "400 akademisyenin usulsüz atandığı" yönündeki iddia gerçek değildir.

Sahte diploması olan 400 akademisyen kim? DMM açıklama yaptı

Konuyla ilgili DMM'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan “400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı” yönündeki haberler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye’de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmen de şüpheliler arasında yer almamaktadır. Sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adı geçmekte olup, bu kişiler öğretmen statüsünde değildir.

Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. İki kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır.

“400 akademisyenin usulsüz atandığı” yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir.

Türk akademisini ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınlar, sistematik bir karalama kampanyasının ürünüdür. Nitekim soruşturma da bir dış ihbarla değil, bizzat bir üniversitenin iç denetimi sonucunda adli makamlara yapılan bildirimle başlatılmıştır.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar etmemesi; yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

ETİKETLER
#dezenformasyon
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#E-imza Sahteciliği
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#Yöneticiler
#Aktüel
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