Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti 2026 saatleri

Ramazan ayının bereketiyle birlikte ilk sahura bu gece kalkılacak. İmsak vaktiyle başlayacak oruç, akşam ezanı ile birlikte sona erecek. İşte il il imsak vakti saatleri…

SAHURA NE ZAMAN KALKIYORUZ 2026?

Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Bu gece kalkılacak sahurla birlikte oruç ibadeti için hazırlık yapılacak ve imsak saatiyle birlikte yeme içme sona erecek. Ramazan boyunca sahur vakti, imsak saatine kadar devam edecek. Sabahın erken saatlerinde sona eren sahur sonrası başlayan oruç, akşam iftar vaktiyle tamamlanacak.

SAHUR SAAT KAÇTA?

19 Şubat Perşembe günü Ramazan ayının ilk imsak vakitleri illere göre belirlendi. Buna göre İstanbul’da imsak saati 06.22, Ankara’da 06.06 ve İzmir’de 06.29 olarak açıklandı.

Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, belirtilen saatlere göre sahur hazırlıklarını tamamlayacak. İmsak vaktiyle birlikte oruç başlayacak ve gün boyu sürecek oruç, akşam iftarla sona erecek.

BURSA, ANTALYA, KONYA, ADANA İMSAK VAKTİ 2026

Ramazan ayının ilk gününde Bursa’da imsak saati 06.21 olarak açıklandı. Antalya’da 06.15, Konya’da 06.08 ve Adana’da ise 05.56’da imsak vaktine girilmiş olacak.

19 Şubat Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayının ilk gününde imsak saatleri şöyle:

İstanbul: 06.22

Ankara: 06.06

İzmir: 06.29

Bursa: 06.21

Antalya: 06.15

Konya: 06.08

Adana: 05.56