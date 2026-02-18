Menü Kapat
TGRT Haber
 TGRT Haber

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti 2026 saatleri

Sahur saatleri 2026 yılı için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer tüm iller için imsak vakti takvimi ile belli oldu. İstanbul’da sahur saat kaçta olduğu imsak vakti saati ile vatandaşlar tarafından planlanmaya başlandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi ilk sahur için hazırlık yaparken, imsak ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetinin başlangıcını belirleyen imsak saatiyle birlikte gün boyu sürecek manevi yolculuk başlıyor. 19 Şubat Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayının ilk gününde büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde sahur ve imsak vakitleri netleşti. Sahur saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti…

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti 2026 saatleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
22:10
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
22:13

ayının bereketiyle birlikte ilk sahura bu gece kalkılacak. İmsak vaktiyle başlayacak oruç, akşam ezanı ile birlikte sona erecek. İşte il il imsak vakti saatleri…

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti 2026 saatleri

SAHURA NE ZAMAN KALKIYORUZ 2026?

Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Bu gece kalkılacak sahurla birlikte oruç ibadeti için hazırlık yapılacak ve imsak saatiyle birlikte yeme içme sona erecek. Ramazan boyunca sahur vakti, imsak saatine kadar devam edecek. Sabahın erken saatlerinde sona eren sahur sonrası başlayan oruç, akşam iftar vaktiyle tamamlanacak.

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti 2026 saatleri

SAHUR SAAT KAÇTA?

19 Şubat Perşembe günü Ramazan ayının ilk imsak vakitleri illere göre belirlendi. Buna göre İstanbul’da imsak saati 06.22, Ankara’da 06.06 ve İzmir’de 06.29 olarak açıklandı.

Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, belirtilen saatlere göre sahur hazırlıklarını tamamlayacak. İmsak vaktiyle birlikte oruç başlayacak ve gün boyu sürecek oruç, akşam iftarla sona erecek.

Sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakti 2026 saatleri

BURSA, ANTALYA, KONYA, ADANA İMSAK VAKTİ 2026

Ramazan ayının ilk gününde Bursa’da imsak saati 06.21 olarak açıklandı. Antalya’da 06.15, Konya’da 06.08 ve Adana’da ise 05.56’da imsak vaktine girilmiş olacak.

19 Şubat Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayının ilk gününde imsak saatleri şöyle:

İstanbul: 06.22

Ankara: 06.06

İzmir: 06.29

Bursa: 06.21

Antalya: 06.15

Konya: 06.08

Adana: 05.56

#Yaşam
#ramazan
#Aktüel
