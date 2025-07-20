Sakarya Gevye’deki yangında son durum ne söndürüldü mü? Tarım arazilerine sıçradı

Sakarya’da Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda saat 17.15 sıralarında yangın başladı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

SAKARYA GEVYE’DEKİ YANGINDA SON DURUM NE?

Ormanın ardından tarım arazilerine de yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

8 helikopter, 5 uçak ve yer personeli ile orman yangınına müdahale edildiği belirtildi.

Ayrıca Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’nde tahliye kararı alındı.

Vatandaşlar, akşamın ilerleyen saatlerinde ekiplerin çalışmalarına gönüllü olarak destek vermeye başladı.

Bazı çiftçiler de traktörleriyle alevlerin önünü kesmeye çalışırken, su tankerleriyle bazı vatandaşlar da yangın alanına su taşıyor.