Sakarya iftar çadırları 2026 nereye kurulacak? Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Hendek, Erenler ve Karasu iftar yerleri

Sakarya iftar çadırı kurulacak ilçeler belli oldu. Ücretsiz iftar organizasyonları Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında organize edilecek.İftar çadır yerleri öğrenciler, çalışanlar, ihtiyaç sahipleri, iftara yetişemeyen herkese açık olacak. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen iftar çadırları, iftar saatinden 1 saat önce hazır olacak. Sakarya’da Ramazan ayının ilk günü oruçlar saat 18:46’da okunacak akşam ezanıyla açılacak. Açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Peki Sakarya’da iftar çadırı nerelere kurulacak? İşte, Sakarya iftar çadır yerleri 2026 listesi…

Sakarya iftar çadırları 2026 nereye kurulacak? Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Hendek, Erenler ve Karasu iftar yerleri
Büyükşehir Belediyesi, ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için çeşitli bölgelerde iftar organizasyonları düzenleyecek. Sakarya’da gelenek haline gelen Üniversiteler Kampüsü’nde kurulacak iftar çadırında her gün bin 500 öğrenci iftarını yapacak. Kampüste yapılacak iftar organizasyonu Kampüs Camii ev sahipliği yapacak. Ayrıca ihtiyaç sahipleri için mobil merkezlerde hizmet verecek. İftar çadırının yanı sıra çocuklar için teravih namazının ardından Ramazan etkinlikleri düzenlenecek. Paylaşma ve birlik rujunun ön plana çıkacağı buluşmalarda miniklere çeşitli sürpriz hediyeler verilecek. Peki Sakarya iftar çadırları

SAKARYA İFTAR ÇADIRLARI 2026 NEREYE KURULACAK?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Sakarya’da çeşitli bölgelerde iftar çadırları kurulacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1.500 öğrenciye iftar çadırı kuracak. İftar çadırı Kampüs Camii avlusuna hazırlanacak. Ayrıca Sakarya’da Serdivan Belediyesi Düğün Salonu ve Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi Düğün Salonu’nda iftar çadırı kurulacak.

Sakarya iftar çadırları 2026 nereye kurulacak? Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Hendek, Erenler ve Karasu iftar yerleri

SAKARYA RAMAZAN İMSAKİYESİ BELLİ OLDU

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının ardından ise 3 günlük bayram kutlanacak. Sakarya’nın Ramazan imsakiyesi belli olurken ilk oruç 19 Şubat tarihinde saat 18:46’ta açılacak. Ramazan ayının ikinci gününde 18:48, üçüncü gününde 18:49, dördüncü gününde 18:50 ve beşinci gününde ise oruçlar 18:51’de açılacak.

Sakarya iftar çadırları 2026 nereye kurulacak? Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Hendek, Erenler ve Karasu iftar yerleri

SAKARYA’DA RAMAZAN ETKİNLERİ DÜZENLENECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara özel Ramazan etkinlikleri organize edilecek. Paylaşma ve birlik rujunun ön plana çıkacağı etkinliklerde çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler verilecek.

programı ise şu şekilde:

18 Şubat / Adapazarı Tozlu Camii

19 Şubat / Küçük Söğütlü Camii

20 Şubat / Serdivan Sapak Camii

21 Şubat / Kaynarca Merkez Camii

22 Şubat / Pamukova Hacıbayram Camii

26 Şubat / Hendek Yeni Camii

27 Şubat / Sapanca Gazipaşa Camii

28 Şubat / Karasu Merkez Ulu Camii

1 Mart / Geyve Merkez Sinanbey Camii

5 Mart / Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii

6 Mart / Erenler Türbe Camii

7 Mart / Kocaali Merkez Camii

8 Mart / Taraklı Yunuspaşa Camii

12 Mart / Karapürçek Zincirli Alipaşa Merkez Camii

13 Mart / Arifiye Merkez Camii

14 Mart / Ferizli Merkez Camii

15 Mart / Adapazarı Şeyh Edebali Camii

