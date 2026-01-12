Menü Kapat
Sakarya okullar tatil mi? 13 Ocak Sakarya Valiliği kar tatili ile ilgili açıklama yaptı

Sakarya okullar tatil mi son dakika 13 Ocak 2026 kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Konu ile ilgili Sakarya Valiliği açıklama yaptı. 13 Ocak 2026 Salı günü için Sakarya’da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan çok sayıda görsel ve iddia gündemde yer alıyor. Özellikle hava koşullarının etkisini artıracağına yönelik tahminler sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. Yetkili kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmelerde, karar sürecinin hangi kriterlere göre ele alınacağına dair ayrıntılar paylaşıldı ve kamuoyunun yalnızca resmi kanalları takip etmesi gerektiği vurgulandı. İşte Sakarya’da okulların kar tatili durumu…

Sakarya okullar tatil mi? 13 Ocak Sakarya Valiliği kar tatili ile ilgili açıklama yaptı
’da 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretim sürecine ilişkin beklentiler artarken, sosyal medyada dolaşıma giren içerikler kafa karışıklığına neden oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama ile birlikte tahminleri de yakından izleniyor.

Sakarya okullar tatil mi? 13 Ocak Sakarya Valiliği kar tatili ile ilgili açıklama yaptı

13 OCAK SAKARYA HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre 13 Ocak 2026 Salı günü Sakarya genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkili olacak. Adapazarı ve çevresinde karla karışık yağmur ile yer yer kar yağışı görülecek, özellikle gece ve sabah saatlerinde yağışın daha belirgin olması bekleniyor. 5 günlük MGM hava tahmin raporu şöyledir:

Sakarya okullar tatil mi? 13 Ocak Sakarya Valiliği kar tatili ile ilgili açıklama yaptı

Gün içerisinde sıcaklık değerleri gece ve sabah saatlerinde -2 ile 0 derece civarında seyredecek, gündüz saatlerinde ise 2 ila 6 derece aralığında olacak. Rüzgar ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık sıfırın altına düşebilecek, yağış ihtimali ise yüzde 80 ila 100 seviyelerinde olacak.

Sakarya okullar tatil mi? 13 Ocak Sakarya Valiliği kar tatili ile ilgili açıklama yaptı

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

Sakarya Valiliği tarafından yapılan son açıklamaya göre, 13 Ocak 2026 Salı günü için il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşılan “ ” içerikli görsellerin gerçeği yansıtmadığı resmi olarak duyuruldu ve bu paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Sakarya okullar tatil mi? 13 Ocak Sakarya Valiliği kar tatili ile ilgili açıklama yaptı

Valilik açıklamasında, eğitim-öğretime ara verilmesi konusunun meteorolojik veriler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonrası ele alınacağı belirtildi. Böyle bir karar alınması halinde, bilgilendirmenin yalnızca valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyledir:

“Bazı sosyal medya hesaplarında yarın okulların tatil edileceğine dair paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır.

Eğitim ve öğretime ara verilmesi hususu, meteorolojik veriler doğrultusunda elde edilecek değerlendirmelere göre ele alınacaktır.

Herhangi bir şekilde eğitim ve öğretime ara verilmesi söz konusu olduğunda, resmi sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Sakarya okullar tatil mi? 13 Ocak Sakarya Valiliği kar tatili ile ilgili açıklama yaptı

YARIN SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 2026?

13 Ocak Salı günü için Sakarya’da okulların tatil edilmesine dair son dakika gelişmesi bulunmuyor. Yetkililer, sosyal medyada yayılan iddiaların resmi kaynaklara dayanmadığını açıkça bildirdi ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı uyardı.

Eğitime ara verilmesi ihtimali, hava koşullarının seyri dikkate alınarak değerlendirilecek. Resmi bir karar alınması durumunda, herhangi bir gecikme olmadan kamuoyuna duyuru yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

