Sakarya ve Samsun'da olumsuz deniz durumu nedeniyle denize girmek yasaklandı

07 Temmuz 2024 12:59 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:07

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar sahillere akın ediyor.

Ancak deniz durumu ve yüksek dalgalar nedeniyle Sakarya'nın bazı sahillerinde ve Samsun'da denize girmek yasaklandı.

SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı sosyal medyada konu ile ilgili açıklama yaptı.

"Olumsuz deniz durumu ölülü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün saat 10.20 itibarıyla denize girişler yasaklanmıştır."

SAMSUN'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sağanak ve şiddetli rüzgarın görüldüğü Samsun'da da valilik tarafından "denize girilmemesi" gerektiği duyuruldu.

Valilikten yapılan uyarıda rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

İlimizde Pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur."