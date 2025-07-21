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 | Sumru Tarhan

Sakarya'da yangın söndürüldü mü son dakika? Geyve yangınında 3 ev yandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangını için ekipler havadan ve karadan müdahale ederken tedbir amaçlı bazı mahalleler boşaltıldı. Son dakika Sakarya yangınında son durum bilgileri paylaşılıyor, ekipler mücadelesini sürdürüyor. Yürekleri yakan görüntüler sonrasında Sakarya yangın son dakika gelişmeleri de yakın takibe alındı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 08:44

'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan kısa sürede geniş alana yayıldı. Ormanlık alanda çıkan yerleşim bölgesine sıçrarken 3 evin yandığı belirtildi.

SAKARYA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan için ekipler seferber oldu. İhbar sonrasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk yönlendirildi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Geyve kırsalında meydana gelen yangın için tüm imkanların seferber olduğunu belirtmişti.

İlk olarak 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar müdahale edilmişti. Yangın henüz söndürülemezken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da yangın söndürüldü mü son dakika? Geyve yangınında 3 ev yandı

SAKARYA YANGININDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın mahalleye sıçrarken 3 ev yandı. Ormanlık alandaki yangınla mücadelenin yanında yerleşim alanlarındaki evlere sıçramaması için de büyük çaba sarf edildi.

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar nedeniyle geniş alana yayılırken tedbir amaçlı Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi.

Sakarya'da yangın söndürüldü mü son dakika? Geyve yangınında 3 ev yandı

Taşoluk Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına katılan mahalle sakini Mustafa Çam, "Bu mahallede soğutma çalışmasını bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı, 3 ev yandı. Mahalle tamamen boşaltıldı, şu anda tehlike yok öyle gözüküyor" dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Hacılar ve Taşoluk Mahallesi'ni boşalttık, şu anda yangın Bayat Mahallesi'ne doğru ilerliyor, orada da gerekli tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#sakarya
#Geyve
#Çevre Afetleri
#Aktüel
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