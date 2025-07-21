Sakarya'da yangın söndürüldü mü son dakika? Geyve yangınında 3 ev yandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Ormanlık alanda çıkan yerleşim bölgesine sıçrarken 3 evin yandığı belirtildi.

SAKARYA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını için ekipler seferber oldu. İhbar sonrasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk yönlendirildi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Geyve kırsalında meydana gelen yangın için tüm imkanların seferber olduğunu belirtmişti.

İlk olarak 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar müdahale edilmişti. Yangın henüz söndürülemezken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA YANGININDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın mahalleye sıçrarken 3 ev yandı. Ormanlık alandaki yangınla mücadelenin yanında yerleşim alanlarındaki evlere sıçramaması için de büyük çaba sarf edildi.

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar nedeniyle geniş alana yayılırken tedbir amaçlı Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi.

Taşoluk Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına katılan mahalle sakini Mustafa Çam, "Bu mahallede soğutma çalışmasını bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı, 3 ev yandı. Mahalle tamamen boşaltıldı, şu anda tehlike yok öyle gözüküyor" dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Hacılar ve Taşoluk Mahallesi'ni boşalttık, şu anda yangın Bayat Mahallesi'ne doğru ilerliyor, orada da gerekli tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.