Sakarya'da yarın okullar tatil mi 7 Şubat? Kar yağışı devam edecek

06 Şubat 2025 16:22 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Sakarya'da kar yağışı etkili olurken yarın da devam edecek. 7 Şubat Cuma günü hava durumuna göre kar etkili olurken okulların tatil durumu da öğrencilerin gündemine yerleşti. Valilikler tarafından tatil kararı duyuruluyor.

Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı gündemde! 7 Şubat hava durumu tahmini paylaşıldı

Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı gündemde! 7 Şubat hava durumu tahmini paylaşıldı

MGM verilerine göre ülke genelinde yağışlar devam ederken yarın Sakarya'da okulların tatil olup olmadığı öğrencilerin gündemine yerleşti. 6 Şubat günü eğitime ara verilirken yarının kar tatili durumu henüz netleşmedi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ YARIN?

Kar yağışının devam ettiği Sakarya'da yağış sürüyor. 6 Şubat günü için tatil kararı alınmıştı ve öğrenciler bugün okula gitmedi. Yarının durumu ise henüz duyurulmadı. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler tatil kararı alabiliyor. Şu an için herhangi bir duyuru yapılmadı.

SAKARYA'DA KAR TATİLİ VAR MI 7 ŞUBAT?

7 Şubat Cuma günü için şu ana kadar kar tatili duyurusu yapılmadı. 6 Şubat Perşembe günü Sakarya'da okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Yarın için herhangi bir valilik açıklaması bulunmuyor.

SAKARYA'DA YARIN KAR YAĞACAK MI?

7 Şubat Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre yarın Sakarya'da kar yağışı devam edecek. Erken saatlerde hava sıcaklığı 1 derece olurken öğle saatlerine doğru 3 dereceye çıkacak. Gün boyu ise kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.