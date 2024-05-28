Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 30 Mayıs Perşembe saat 20:00'da başlayacak

28 May 2024 20:59 - Güncelleme : 28 May 2024 21:01

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Sakaryaspor ve Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda mücadele edecek son ekip, bu kritik maçın sonucunda belli olacak.

Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Sakaryaspor, Bodrumspor’u mağlup ederek Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Play-off yarı finalinde Boluspor ve Çorum FK galibiyetleriyle finale yükselen Bodrumspor ise tüm dikkatlerini bu maça çevirmiş durumda.

Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için sabırsızlıkla bekliyor.

Sakaryaspor - Bodrumspor mücadelesi, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Bu heyecan dolu maçın kazananı, Süper Lig'e adını yazdıracak.