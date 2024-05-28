Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 30 Mayıs Perşembe saat 20:00'da başlayacak

Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 30 Mayıs Perşembe saat 20:00'da başlayacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 20:59 - Güncelleme : 28 May 2024 21:01
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 30 Mayıs Perşembe saat 20:00&#039;da başlayacak

Sakaryaspor ile Bodrumspor arasındaki kritik play-off finali ne zaman merak ediliyordu, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Bu maç, Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek. Heyecan dolu mücadele Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek...

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Sakaryaspor ve Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda mücadele edecek son ekip, bu kritik maçın sonucunda belli olacak.

Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Sakaryaspor, Bodrumspor’u mağlup ederek Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 30 Mayıs Perşembe saat 20:00'da başlayacak - 1. Resim

Play-off yarı finalinde Boluspor ve Çorum FK galibiyetleriyle finale yükselen Bodrumspor ise tüm dikkatlerini bu maça çevirmiş durumda.

Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için sabırsızlıkla bekliyor.

Sakaryaspor - Bodrumspor mücadelesi, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Bu heyecan dolu maçın kazananı, Süper Lig'e adını yazdıracak.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...