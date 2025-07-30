Sakaryaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Maç saati belli oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Selçuk Şahin yönetimindeki İstanbul ekibinde yeni transferler Kerem Demirbay, Calegari ve Serdar Gürler gibi isimlerin karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar tarafından Sakaryaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Sakaryaspor - Eyüpspor maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı taraftarlar takımların sosyal medyaları aracılığıyla takip edebilecekler.

https://x.com/Sakaryaspor/status/1950300453641867298

SAKARYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Sakaryaspor - Eyüpspor karşılaşması açıklanan bilgilere göre bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) saat 20.00'de başlayacak.

Sakaryaspor'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre karşılaşma taraftarların katılımına açık olarak oynanacak. Taraftarlar stadyumdan karşılaşmayı takip edebilecekler.